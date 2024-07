5 benefícios da musculação para quem tem 50+

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Chegar aos 50 anos marca uma nova fase na vida, repleta de experiências e aprendizados.

É também um momento crucial para cuidar da saúde e investir em um futuro mais ativo e vigoroso.

Nesse cenário, a musculação se destaca como uma aliada poderosa, oferecendo diversos benefícios que vão além da estética e contribuem para uma vida plena e autônoma.

Vantagens da musculação para quem tem 50+

1. Combate à sarcopenia

A partir dos 50 anos, o corpo experimenta um declínio natural da massa muscular, um processo conhecido como sarcopenia.

Essa perda muscular pode trazer diversas consequências negativas, como fraqueza, fadiga e dificuldade para realizar atividades do dia a dia.

A musculação promove o crescimento muscular, mesmo após os 50. Em entrevista ao Portal Terra, Matheus Vianna, personal trainer da equipe do Instituto Nutrindo Ideais explica que "Ao passar dos anos, o cuidado com o nosso corpo é mais do que importante. Caso isso não ocorra, será possível visualizar os efeitos da idade no nosso corpo e mente cada vez mais rápido".

2. Fortalecimento ósseo

Osteoporose, a perda óssea que aumenta o risco de fraturas, é uma preocupação comum para pessoas acima dos 50 anos.

A boa notícia é que a musculação pode ser um importante aliado na prevenção e no tratamento da osteoporose.

Ao estimular os ossos, os exercícios com pesos aumentam a densidade óssea, tornando-os mais fortes e resistentes. Essa prática contribui para a redução do risco de quedas.

3. Controle do peso

Manter um peso corporal saudável é crucial para a saúde em todas as fases da vida, e a musculação pode ser uma ferramenta poderosa nesse sentido.

Ao aumentar a massa muscular, o corpo queima mais calorias mesmo em repouso, auxiliando no controle do peso e na prevenção de doenças como obesidade e diabetes.

Além disso, os exercícios com pesos estimulam o metabolismo, otimizando o funcionamento do organismo como um todo.

4. Mais disposição

Cansaço e falta de energia podem ser sintomas frequentes com o avançar da idade, mas isso não precisa ser uma sentença.

A musculação contribui para o aumento da disposição física e mental, combatendo o cansaço e elevando os níveis de energia.

Isso se deve à melhora do condicionamento físico e à produção de hormônios como endorfina, que promovem sensação de bem-estar e combate o estresse.

VEJA TAMBÉM:

5. Autonomia e qualidade de vida

A musculação não se limita aos benefícios físicos, como a definição dos músculos, ela também impacta positivamente na saúde mental e na qualidade de vida.

Ao fortalecer os músculos e aumentar a flexibilidade, os exercícios com pesos permitem que os indivíduos acima de 50 anos realizem tarefas do dia a dia com mais facilidade e autonomia, reduzindo a dependência de outras pessoas.

Essa conquista contribui para o aumento da autoestima, da autoconfiança e da sensação de bem-estar, promovendo uma vida mais plena e satisfatória.