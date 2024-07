Bolo de aveia com maçã fit: aproveite um lanche fácil e saboroso

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Seguir um cardápio saudável vai desde as refeições principais até os lanches e sobremesas. Para isso, é preciso ter criatividade em conhecer opções de doces fit.

O bolo de aveia com maçã fit segue esses requisitos: saboroso e nutritivo. Com base em farinha de aveia, o bolo é integral e pode ser feito em 50 minutos com a receita do Mundo Boa Forma.

A aveia, que é rica em fibras e proteínas, junto com a maçã, fruta fonte de vitaminas e minerais que colabora para a saúde do seu corpo, vai ajudar a manter sua dieta perfeita enquanto saboreia um ótimo bolo!

Receita de bolo de aveia com maçã fit

Ingredientes

2 xícaras de farinha de aveia



1 colher de sopa canela em pó (opcional)



¼ colher de chá noz-moscada ralada na hora (opcional)



1 colher de sopa fermento em pó (15 gramas)



2 maçãs grandes picadas, descascadas e sem miolo

3 ovos

2 colheres de suco do limão espremido na hora (opcional)



¾ xícara açúcar demerara

Sal

Modo de preparo

Unte a forma do bolo com manteiga, enfarinhe com farinha de aveia e deixe reservado Pré-aqueça o forno a 180ºC enquanto prepara os demais ingredientes Misture a farinha de aveia, a canela, a noz-moscada e o fermento em uma vasilha e reserve Coloque as maçãs, os ovos, o suco do limão, açúcar demerara e uma pitada de sal no liquidificador e bata até formar uma massa líquida e homogênea Em seguida, despeje a mistura do liquidificador na vasilha do passo 3 Mexa a mistura até formar uma massa única

Distribua a massa na forma untada e enfarinhada e deixe assar por cerca de 40 minutos

Mais dicas

O tempo para assar pode variar pelo tipo de forno, então utilize um palito para conferir se o bolo está pronto ou precisa passar mais tempo no forno. Se o palito sair limpo, está pronto, mas se vier com uma massa úmida, deixe-o assar mais tempo.

O bolo pode ser servido com uma xícara de café ou chá. Também é possível decorá-lo com iogurte fit ou frutas frescas.



