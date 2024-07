Treino de costas em casa: Veja 4 exercícios para definir a região

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O treino de costas além de ajudar a definir os músculos da região, ajudam no fortalecimento da coluna vertebral e na correção postural.

O treino de costas é indispensável e não deve ser pulado. Por isso, trouxemos uma opção de um treino de costas em casa.

Remada curvada

A remada curvada é uma excelente exercício pois não só trabalha as costas, como também os deltoides, trapézio e bíceps.



Como fazer:

- Fique em pé, com as pernas afastadas na largura do ombro e levemente flexionadas, e segure o peso com as mãos.

- Então, curve o tronco à frente, empinando os glúteos e travando a coluna. Nesta posição, faça o movimento de trazer a barra até próxima do abdômen e estenda o braço, esticando a barra em direção ao chão.



Fazer de 2 a 3 séries de 12 repetições e descansar 1 minuto entre as séries.



Flexão de braço



A flexão de braço é um exercício conhecido como push up, indicado para o treino de peito e de costas.

Como fazer:

- Primeiro, apoie as mãos no chão, deixando-as com uma distância um pouco afastadas dos ombros. -

- Mantenha o cotovelo para trás, com o abdômen contraído. Mantenha as pernas esticadas para trás, deixando-as retas, e os pés juntos ou levemente separados.



- Desça o corpo até que o peito se aproxime do chão, sem que ele encoste completamente. Com a força dos braços e devagar, empurre o chão para retornar para cima.

Flexão com halteres; marinheiro; treino de braço - Boxed Water Is Better/Unsplash

Fazer de 2 a 3 séries de 12 repetições e descansar 1 minuto entre as séries.

Superman

O exercício do superman simula a posição do voo do super-homem e trabalha o fortalecimento da região lombar das costas.

Como fazer:

- Deite de bruços com os braços estendidos na frente do corpo. Contraia os músculos das costas.

- Levante simultaneamente os braços, o peito e as pernas do chão.

- Mantenha a posição por alguns segundos e depois abaixe suavemente.





Fazer de 2 a 3 séries de 12 repetições e descansar 1 minuto entre as séries.

Crucifixo invertido inclinado

Este exercício trabalha o fortalecimento e definição dos músculos das costas e do trapézio.



Como fazer:

- Comece em pé, com os pés afastados na largura do ombro e os braços ao longo do corpo, segurando um peso em cada mão. Com o abdômen contraído e as costas retas, inclinar o tronco para frente.

- Levantar os braços para os lados sem flexionar os cotovelos e com as palmas das mãos voltadas para baixo, até que fiquem no nível dos ombros. Abaixar os braços lentamente, voltando à posição inicial.

Fazer de 2 a 3 séries de 12 repetições e descansar 1 minuto entre as séries.

Como fazer um treino de costas em casa?

Na academia usa-se pesos como halteres ou anilhas para adicionar carga aos movimentos.

Em casa, pode-se usar pesos do dia a dia, como garrafas pets ou sacolas pesadas para substituir os acessórios da academia.

Lembrando que é sempre indicado uma avaliação profissional para indicar a melhor estratégia e prevenir lesões.

Com informações de CasaeConstrução