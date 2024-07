Faça iogurte light fit em casa com apenas dois ingredientes

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O iogurte é uma peça chave em um bom cardápio de dieta. Além do seu sabor delicioso, também é rico em cálcio e probióticos que ajudam no organismo e no bem-estar.

O iogurte também é versátil e pode ser servido tanto como acompanhamento de frutas, como base para receitas e até molho de saladas.

Mesmo sendo versátil, é importante seguir dentro da dieta. Por isso, a receita de iogurte light vai salvar seu cardápio fit em 25 minutos.

Receita de iogurte fit light

Ingredientes

1 litro leite desnatado

1 pote iogurte natural

Modo de preparo

Coloque o leite em uma panela e aqueça em fogo baixo Deixe aquecer até uma temperatura no nível de mamadeira de bebê. Para saber se está no ponto, tente colocar o dedo e mantenha por cinco segundos sem se queimar. Se funcionar, chegou no ponto. Apague o fogo e despeje o iogurte natural ao leite aquecido Misture bem até que estejam bem incorporados Então coloque a mistura em um pote grande e tampe muito bem, lembrando de vedar com um pano de prato limpo Bote a mistura em um local morno e deixe fermentar por cerca de 12 horas Após a fermentação, leve o iogurte para gelar

Mais dicas

Para ficar ainda mais saudável, tente utilizar iogurte natural integral sem adição de açúcar. O tempo de fermentação pode variar pela temperatura e pelo tamanho da forma.

No momento de gelar a mistura, é possível utilizar um pote grande ou dividir em potinhos individuais menores para servir aos convidados.

