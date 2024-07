Descubra o escondidinho nutritivo de carne moída fit com couve-flor

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A receita do escondidinho de carne moída com massa de couve-flor traz uma versão low-carb ideal para quem busca equilíbrio entre sabor e dieta

O escondidinho, além de ser um clássico da culinária brasileira, é uma refeição completa mas nem sempre segue os requisitos necessários de um cardápio fitness.

Aos que seguem uma dieta rigorosa, é preciso adaptar a receita para poder aproveitar o seu sabor. Como utilizar ingredientes lights e couve-flor para massa.

Essa versão low-carb da receita do Tudo Gostoso conta com apenas seis ingredientes para montar seu escondidinho de carne moída com massa de couve-flor! Veja o passo a passo:

Escondidinho de carne moída fit

Ingredientes

1 couve-flor inteira



2 colheres de sopa de requeijão light ou creme de ricota light

3/4 xícara de leite desnatado

700g de carne magra moída



1 copo de molho de tomate caseiro ou pronto light



Sal e temperos a gosto

Modo de preparo

Cozinhe a couve-flor até ficar bem macia, deixando passar do ponto Amasse a couve-flor com um garfo enquanto ela ainda estiver quente

No liquidificador, coloque o leite desnatado Coloque a couve-flor amassada também no liquidificador, mas de pouco a pouco para uma massa homogênea Adicione o creme de ricota light ou requeijão, ajuste o sal a gosto e bata bem, então deixe a massa descansando

Para carne moída, pegue 1/3 de água e ferva em uma panela com cebola picada e alho Em seguida, adicione carne moída e tempero a sua preferência Após a carne estar cozida, acrescente molho de tomate Em um refratário, coloque a carne moída e cubra com o purê de couve-flor

Leve ao forno para esquentar

Mais dicas

Caso deseje, adicione fatias de queijo light no passo 9 e deixe derreter completamente no passo 10. A massa também pode ter a base substituída por batata doce cozida e amassada.

Sirva o escondidinho com salada verde fresca para uma refeição completa. Utilize carne moída magra para reduzir a quantidade de gordura e ajuste os temperos de acordo com seu paladar.

