O corpo começa a apresentar mudanças naturais depois dos 40 anos, como a perda de massa muscular, menos flexibilidade e surgimento de dor no corpo. Atividades físicas como o Pilates podem ajudar a reverter isso.

O Pilates é um método que trabalha o corpo como um todo, com foco na força, flexibilidade, equilíbrio e alinhamento postural.

Os exercícios são realizados de forma controlada, com o auxílio de equipamentos específicos ou apenas do peso do próprio corpo.

A seguir, confira 5 motivos para fazer Pilates após os 40 anos para ter mais saúde e qualidade de vida. Com informações do portal Osteopatia São Paulo.

5 Motivos para começar a fazer Pilates aos 40 anos

Ajuda a aliviar a ansiedade e depressão

Pelo menos 30 minutos por dia ajuda a reduzir o estresse e a ansiedade. Os movimentos lentos e controlados, aliados à respiração profunda, promovem um estado de relaxamento e bem-estar.

Aumento da Força e Flexibilidade:

Os exercícios de Pilates também ajudam a fortalecer os músculos, especialmente os do core, que são essenciais para a estabilidade do corpo.

Além disso, a prática regular do Pilates aumenta a flexibilidade, tornando os movimentos mais eficientes, e também é capaz de ajudar a reduzir dores.

Melhora a memória

O Pilates também ajuda na atividade do seu cérebro, proporcionando mais concentração, atenção e memória.

Aumenta a produção de hormônios

Pilates pode ser muito importante durante menopausa para as mulheres por ajudar a estimular a produção de hormônios, melhorando a circulação sanguínea nesse período.

Melhora da Postura e alívio de dores:

Com o passar dos anos, a postura tende a se deteriorar, o que pode levar ao aparecimento de dores nas costas, pescoço e ombros.

O Pilates trabalha a conscientização corporal e fortalece os músculos responsáveis pela estabilização da coluna vertebral, promovendo uma postura mais alinhada e aliviando as dores.

