Treino de até 30 minutos de Pilates em casa: veja exercícios

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Saiba como treinar de maneira simples mesmo com a rotina corrida. Confira sequência para se movimentar e aproveitar diversos benefícios do método

O ritmo acelerado da rotina às vezes nos impede de conseguir um tempo suficiente para fazer pilates e outros tipos de exercícios físicos.

Mas a boa notícia é que existem diversas maneiras práticas para se exercitar em casa de maneira eficaz, mesmo sem ter o apoio de um estúdio profissional.

Por meio de diversos tipos de exercícios que mexem com o corpo inteiro, o Pilates ajuda a fortalecer os músculos, melhora a flexibilidade, a postura e o equilíbrio, além de reduzir o estresse.

Treino rápido de pilates

Alguns treinos rápidos de até 30 minutos já podem trazer benefícios para o seu corpo.

Confira uma sequência de exercícios poderosos para fazer um treino de pilates completo em casa.

Exercícios para Treino Completo de Pilates em Casa

Roll-Up:

Deve-se deitar de costas com as pernas flexionadas e os pés apoiados no chão.

Contraia o abdômen e eleve o tronco até a posição sentada.

Repetir 10 vezes.

Centopeia:

Na mesma posição do exercício anterior, alterne a flexão e extensão das pernas, tocando o joelho no peito oposto.

Repita 10 vezes para cada lado.

Chama no Zap! Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp ENTRAR NO CANAL DO WHATSAPP

Ponte:

Deitado de costas com os joelhos flexionados e os pés apoiados no chão, eleve o quadril do chão, contraindo os glúteos e o abdômen.

Mantenha por 5 segundos e retorne à posição inicial.

Repita 10 vezes.

Prancha:

Mantenha o corpo em linha reta apoiado nos antebraços e na ponta dos pés, sempre contraindo o abdômen e os glúteos.

Mantenha a posição por 30 segundos.

Bird Dog:

Na posição de quatro apoios, levante o braço direito e a perna esquerda ao mesmo tempo, mantendo a coluna reta.

Repita 10 vezes para cada lado.

Dicas para treinar em casa com conforto e segurança:

Providencie um colchonete para ter mais conforto para os exercícios;

Quando terminar o treino, faça alongamentos;

Se tiver na dúvida sobre como executar alguns movimentos, busque no Youtube alguns vídeos explicativos para te auxiliar;

Mantenha a postura correta nos exercícios;

Foque na respiração durante os exercícios.

Consulte um profissional de educação física ou fisioterapeuta para executar os exercícios da maneira correta.



EXERCÍCIOS DE PILATES PARA EXECUTAR EM CASA E QUEIMAR CALORIAS