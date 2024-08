Treino de ombro completo: 4 melhores execuções para fazer na academia

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Os ombros são fundamentais para a estética e funcionalidade do corpo, sendo essenciais para diversos movimentos do dia a dia e para a realização de outros exercícios na academia.

Um treino de ombro completo ajuda a desenvolver força, estabilidade e definição.

A seguir, aprenda os quatro das melhores execuções para trabalhar os ombros de forma eficaz:

Com informações do portal Treino Mestre, em entrevisa com Sandro Lenzi, profissional de educação física, as 4 melhores execuções são:

1- Desenvolvimento com Barra

Execução:

Sente-se em um banco com encosto e mantenha os pés firmes no chão.

Segure a barra com as mãos ligeiramente mais afastadas do que a largura dos ombros, com as palmas viradas para frente.

Levante a barra até a altura dos ombros.

Empurre a barra para cima até que os braços estejam completamente estendidos.

Abaixe a barra lentamente até a posição inicial.

Dica:

Mantenha o core contraído e a coluna reta para evitar lesões. Evite hiperextensão da lombar durante o movimento.

2- Elevação Lateral

Execução:

Fique em pé com os pés afastados na largura dos ombros.

Segure um halter em cada mão ao lado do corpo, com as palmas voltadas para dentro.

Levante os braços lateralmente até que estejam na altura dos ombros.

Abaixe os braços lentamente de volta à posição inicial.

Dica:

Mantenha uma leve flexão nos cotovelos e controle o movimento para focar no trabalho dos músculos deltoides. Evite usar impulso para levantar os pesos.

3- Elevação Frontal

Execução:

Fique em pé com os pés afastados na largura dos ombros.

Segure um halter em cada mão, com os braços estendidos à frente das coxas e as palmas voltadas para dentro.

Levante um dos halteres à frente do corpo até que o braço esteja paralelo ao chão.

Abaixe lentamente de volta à posição inicial e repita com o outro braço.

Dica:

Concentre-se em um movimento controlado, sem balanço do corpo, para isolar melhor os músculos dos ombros.

4- Desenvolvimento Arnold

Execução:

Sente-se em um banco com encosto, segurando um halter em cada mão à altura do ombro, com as palmas das mãos voltadas para o corpo.

Gire os halteres enquanto você os levanta acima da cabeça, de modo que as palmas das mãos fiquem voltadas para frente no final do movimento.

Abaixe os halteres lentamente, girando as palmas das mãos de volta para a posição inicial.

Dica:

Execute o movimento de rotação com cuidado para não sobrecarregar as articulações dos ombros.

Mantenha uma respiração constante e controlada durante todo o exercício.

