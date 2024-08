Quantas calorias se perde em um treino de musculação? Descubra

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A perda de calorias durante um treino de musculação pode variar bastante dependendo de vários fatores, como intensidade do treino, duração, tipo de exercícios e o metabolismo individual.

Descubra mais sobre como esses elementos influenciam a queima calórica e obtenha uma estimativa média de calorias queimadas em uma sessão de musculação.

>> Treino ABCD masculino: realize o treino para ganhar músculos rápido!

Veja quantas calorias se perde em um treino de musculação; Entenda tudo sobre o treino

Com as informações do portal Terra, estas são as recomendações para a perda de calorias na musculação:

Fatores que Influenciam a Queima de Calorias

Intensidade do Treino:

Treinos mais intensos com maior carga e menos tempo de descanso tendem a queimar mais calorias.

Duração do Treino:

Treinos mais longos, obviamente, resultam em uma maior queima de calorias. No entanto, a intensidade também é crucial.

Tipo de Exercícios:

Exercícios compostos que envolvem vários grupos musculares (como agachamentos, levantamento terra e supino) queimam mais calorias do que exercícios isolados (como rosca bíceps ou extensão de tríceps).

Peso Corporal e Composição Corporal:

Pessoas com mais massa muscular queimam mais calorias em repouso e durante a atividade física, devido ao maior metabolismo basal.

Metabolismo Individual:

Cada pessoa tem um metabolismo único que pode influenciar a quantidade de calorias queimadas durante o exercício.

Estimativa Média de Calorias Queimadas

Em média, a quantidade de calorias queimadas em uma sessão de musculação de 60 minutos pode variar entre:

200 a 400 calorias: Para pessoas com peso corporal menor ou que realizam treinos de baixa intensidade.



400 a 600 calorias: Para pessoas com maior massa muscular ou que realizam treinos de alta intensidade e compostos.

Exemplos de Queima Calórica por Tipo de Exercício

Agachamentos (compostos, alta intensidade):

Queima em média entre 100 a 200 calorias em 30 minutos, dependendo da carga e da intensidade.

Supino (compostos, moderada a alta intensidade):

Queima cerca de 90 a 150 calorias em 30 minutos.

Rosca Bíceps (isolados, menor intensidade):

Queima aproximadamente 60 a 100 calorias em 30 minutos.

Importância da Musculação na Queima de Calorias

Embora a musculação não queime tantas calorias durante o exercício quanto atividades aeróbicas intensas, ela tem benefícios significativos:

Aumento da Massa Muscular:

Maior massa muscular eleva o metabolismo basal, resultando em mais calorias queimadas em repouso.

Efeito EPOC (Excess Post-exercise Oxygen Consumption):

Após um treino intenso de musculação, o corpo continua queimando calorias em um ritmo elevado para recuperar e reparar os músculos.

Melhora da Composição Corporal:

A musculação ajuda a reduzir a gordura corporal e aumentar a massa magra, melhorando a composição corporal geral.

Dicas para Maximizar a Queima Calórica na Musculação

Combine Exercícios Compostos:

Incorpore mais exercícios que envolvam grandes grupos musculares.

Aumente a Intensidade:

Reduza o tempo de descanso entre as séries e aumente a carga progressivamente.

Incorpore Treinos de Intervalo:

Combine musculação com treinos de intervalo de alta intensidade (HIIT) para maximizar a queima calórica.

Mantenha uma Frequência Regular:

Treine regularmente, pelo menos 3 a 4 vezes por semana, para manter o metabolismo elevado.

VEJA TAMBÉM ESTE VÍDEO: como usar as escadas do seu prédio para fazer exercícios