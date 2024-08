Receita de panqueca de maçã fit super fácil e deliciosa

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Esta receita de panqueca de maçã fit é ideal para quem busca uma opção prática, saudável e gostosa. Você pode consumir no café ou lanche!

As panquecas são um dos pratos mais versáteis e apreciados, tanto no café da manhã quanto no lanche da tarde.

Ao optar por uma versão fit, você mantém o prazer do sabor e ainda incorpora nutrientes que contribuem para uma alimentação equilibrada.

A receita a seguir de panqueca de maçã fit é um exemplo perfeito de como é possível unir praticidade, sabor e benefícios para a saúde em um só prato.

Receita de panqueca de maçã fit

A nutricionista Taisa Perosa indica a seguinte receita em seu canal no Youtube. Confira a baixo o passo a passo.

Ingredientes

1 maçã ralada

1 ovo



1/2 colher de chá de farinha de linhaça



1 colher de sopa de farelo de aveia



1 colher de sopa de mel, agave, néctar de coco, xilitol ou eritritol (opcional)

Modo de fazer

Comece ralando a maçã. Em seguida, quebre o ovo em uma tigela e bata-o ligeiramente. Coloque a farinha de linhaça e o farelo de aveia. Bata bem a mistura. Se desejar um toque de doce extra, adicione uma colher de sopa de mel, agave, néctar de coco, xilitol ou eritritol. Aqueça uma frigideira untada com azeite em fogo médio. Cozinhe por 2 a 3 minutos de cada lado, ou até que a panqueca esteja dourada e cozida por dentro. A textura deve ser leve e macia, com uma leve crocância na superfície.

Dica

Para um toque extra, considere adicionar especiarias como canela ou noz-moscada à massa.

Essas especiarias não apenas realçam o sabor, mas também oferecem benefícios adicionais à saúde.

Sirva a panqueca com frutas frescas, um pouco de iogurte natural ou uma camada de manteiga de amêndoa para um café da manhã ou lanche ainda mais nutritivo.

