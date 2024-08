Doce fit: veja 3 receitas sem açúcar para comer sem culpa

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Em um mundo onde a busca por alternativas saudáveis está em alta, os doces fit emergem como uma solução atraente para quem deseja satisfazer o paladar sem comprometer a saúde.

A redução do consumo de açúcar é uma recomendação amplamente aceita por nutricionistas e especialistas em saúde, e a preparação de doces sem açúcar se apresenta como uma estratégia eficaz para manter uma dieta equilibrada.

Estes doces não apenas evitam os picos de glicemia associados ao açúcar refinado, mas também incorporam ingredientes nutritivos que contribuem para uma alimentação mais saudável.

É necessário consumir açúcar com moderação

Em seu canal do Youtube, a nutricionista Patricia Leite, especialista em nutrição clínica, destaca sobre os efeitos do açúcar no corpo e os benefícios de reduzir esse consumo.

"A gente já sabe que o açúcar em excesso faz mal para organismo, e muitos benefícios que se pode ter ao retirá-lo da dieta", explica.

A especialista destaca que os principais benefícios em diminuir esse consumo são:

Emagrecimento;

Traz mais energia;

Diminui a inflamação do corpo;

Receitas doces sem açúcar

As receitas abaixo são de autorias diversas, publicadas no Portal Tudo Gostoso.

1. Trufas de Cacau e Amêndoas

Ingredientes

1 xícara de amêndoas



1/2 xícara de cacau em pó



1/4 de xícara de tâmaras secas



2 colheres de sopa de óleo de coco



1 colher de chá de essência de baunilha



Uma pitada de sal

Modo de Preparo

Coloque as amêndoas no processador de alimentos e processe até obter uma textura de farinha.



Junte o cacau em pó, as tâmaras, o óleo de coco, a essência de baunilha e uma pitada de sal.

Processe até que a mistura esteja bem combinada e com uma consistência pegajosa.



Modele a mistura em pequenas bolinhas e coloque-as em uma assadeira forrada com papel manteiga.



Leve à geladeira por pelo menos 30 minutos antes de servir.

Estas trufas são uma excelente fonte de antioxidantes e gorduras saudáveis, provenientes das amêndoas e do cacau, que ajudam a manter o metabolismo ativo e a promover uma sensação de saciedade.

2. Muffins de Banana e Aveia

Ingredientes

2 bananas maduras



1 xícara de aveia em flocos



1/2 xícara de farinha de amêndoa



1/4 de xícara de óleo de coco



1 colher de chá de fermento em pó



1/2 colher de chá de canela em pó



Uma pitada de sal

Modo de Preparo



Amasse as bananas em uma tigela até obter um purê.



Em outra tigela, combine a aveia, a farinha de amêndoa, o fermento, a canela e o sal.



Adicione o purê de banana e o óleo de coco aos ingredientes secos e misture até que a massa esteja homogênea.

Distribua a massa em forminhas para muffins e leve ao forno pré-aquecido a 180°C por cerca de 20-25 minutos ou até que um palito saia limpo ao ser inserido no centro dos muffins.

Esses muffins são ricos em fibras e proporcionam uma liberação gradual de energia, ideal para um lanche saudável e saboroso ao longo do dia.

3. Pudim de Chia com Frutas

Ingredientes

1/4 de xícara de sementes de chia



1 xícara de leite de amêndoas (ou outro leite vegetal)



1 colher de chá de extrato de baunilha



Frutas frescas para servir (morango, kiwi, manga, etc.)

Modo de Preparo

Em uma tigela, combine as sementes de chia com o leite de amêndoas e o extrato de baunilha.

Mexa bem para garantir que as sementes estejam distribuídas uniformemente.



Cubra a tigela e deixe na geladeira por pelo menos 4 horas ou durante a noite.

As sementes de chia absorverão o líquido e formarão uma textura de pudim.



Divida o pudim em porções e adicione frutas frescas por cima antes de servir.

Este pudim é uma ótima opção para o café da manhã ou lanche, fornecendo ácidos graxos essenciais e uma boa dose de fibras.

