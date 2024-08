Como ocorre o emagrecimento? Entenda o processo metabólico para perder peso

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Saiba como criar um déficit calórico, a importância do metabolismo do tecido adiposo, e dicas práticas para acelerar a perda de peso de forma saudável

Na correria do dia a dia, é comum ver pessoas lutando para manter o peso que consideram ideal. A má alimentação e o sedentarismo são características prevalentes em nossa sociedade, intensificadas pelo estresse e ansiedade.

De acordo com a médica Mariana Liparizi, do Instituto Plenitud, esse cenário faz com que muitas pessoas se encontrem fora do peso, tornando o emagrecimento um verdadeiro desafio e, muitas vezes, uma questão de qualidade de vida.

A seguir vamos entender como ocorre o processo de emagrecimento no corpo e como implementar medidas para alcançar e manter um peso considerado mais saudável, de acordo com informações de Liparizi.



Qual a direrença entre emagrecer e emagrecimento?



Embora muitas vezes usados como sinônimos, emagrecer e emagrecimento são conceitos distintos. Emagrecer é simplesmente o ato de perder peso. Já emagrecimento refere-se ao processo de redução da massa de gordura corporal.

Isso envolve não apenas a perda de gordura, mas também a possível redução de água corporal e massa muscular. Para alcançar o emagrecimento, é essencial adotar hábitos saudáveis, manter uma alimentação equilibrada e fazer ajustes diários no cotidiano.

O papel do metabolismo no emagrecimento



O emagrecimento ocorre quando atuamos nas vias metabólicas do tecido adiposo, que é a gordura corporal. Esse processo envolve desde a síntese dessa gordura até a destruição da gordura armazenada.

A produção de gordura, conhecida como lipogênese, ocorre quando há um saldo calórico positivo – ou seja, quando a ingestão de calorias excede o gasto energético.

A Taxa Metabólica Basal (TMB) é um dos principais fatores determinantes desse saldo. A TMB é calculada com base na massa corporal livre de gordura.

Portanto, indivíduos com maior massa magra, ou seja, mais músculos, tendem a ter uma TMB mais elevada. Isso significa que, para pessoas com mais massa muscular, é mais fácil queimar calorias em repouso do que para aquelas com menos massa magra.

Como ter déficit calórico?



Para emagrecer, precisamos criar um déficit calórico, que pode ser alcançado de duas formas: reduzindo a ingestão calórica ou aumentando o gasto energético. Isso significa consumir menos calorias do que o corpo gasta.

Para calcular essa necessidade, são utilizados métodos específicos de cálculo da TMB, que variam conforme a idade, sexo, peso e altura.

O metabolismo do tecido adiposo é complexo e envolve uma série de reações químicas reguladas por hormônios, enzimas e cofatores. Alterar essas cascatas químicas pode acelerar o processo de emagrecimento.

Entre os hormônios envolvidos, destacam-se:

Insulina: Hormônio que armazena gordura. Quando os níveis de insulina estão altos, a queima de gordura é reduzida.



Hormônio que armazena gordura. Quando os níveis de insulina estão altos, a queima de gordura é Adiponectina: Hormônio que aumenta a queima de gordura e melhora a sensibilidade à insulina.



Hormônio que aumenta a queima de gordura e melhora a sensibilidade à Grelina e leptina: Hormônios responsáveis pela regulação do apetite. A grelina aumenta a fome, enquanto a leptina diminui.

Estratégias para promover o emagrecimento



Algumas estratégias podem ser adotadas para acelerar o emagrecimento:

Aumentar o consumo de proteínas: As proteínas ajudam a aumentar a saciedade e a preservar a massa muscular durante a perda de peso.



As proteínas ajudam a aumentar a saciedade e a preservar a massa muscular durante a perda de peso. Exercícios de alta intensidade : Atividades como HIIT (Treinamento Intervalado de Alta Intensidade) são eficazes para aumentar o gasto calórico e acelerar o metabolismo.



: Atividades como HIIT (Treinamento Intervalado de Alta Intensidade) são eficazes para aumentar o gasto calórico e acelerar o metabolismo. Manter-se hidratado: A água é essencial para o bom funcionamento do metabolismo e para a eliminação de toxinas.



A água é essencial para o bom funcionamento do metabolismo e para a eliminação de toxinas. Dormir bem: O sono adequado regula os hormônios do apetite e facilita a recuperação muscular.

conclusão



Suporte profissional



Para aqueles que encontram dificuldades em emagrecer, é fundamental buscar a orientação de profissionais especializados, como endocrinologistas, nutrólogos e nutricionistas.

Eles podem identificar possíveis disfunções metabólicas e indicar as melhores estratégias terapêuticas, que podem incluir medicamentos, suplementos e fitoterápicos que atuam diretamente nas vias metabólicas do corpo.