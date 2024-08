Supino: saiba como fazer e benefícios do exercício

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O supino é um dos exercícios mais populares e eficazes no universo da musculação.

Reconhecido por sua capacidade de trabalhar intensamente os músculos peitorais, este exercício é frequentemente visto em academias ao redor do mundo.

Contudo, a inclusão do supino em uma rotina de treinos exige atenção e orientação profissional para evitar lesões e garantir resultados eficientes.

Como fazer supino?

O supino, em sua forma tradicional, é realizado deitado em um banco plano, com os pés firmemente plantados no chão e segurando uma barra com pesos na altura do peito.

Deite-se no banco com os pés no chão, segure a barra com as mãos um pouco mais afastadas que a largura dos ombros.

Abaixe a barra lentamente até que ela toque levemente o seu peito.

Empurre a barra para cima até que seus braços estejam completamente estendidos.

Inspire ao descer a barra e expire ao empurrá-la para cima.

Variações

De acordo com o treinador da Smart Fit, Bruno Silva, existem diversas variações de angulação para o supino que podem ser extremamente benéficas.

No entanto, a escolha da variação deve considerar o tempo e nível de treinamento do praticante, pois algumas variações exigem bastante das articulações dos ombros e podem aumentar o risco de lesões.

Supino Inclinado

O supino inclinado é realizado em um banco inclinado, o que coloca maior ênfase na parte superior dos músculos peitorais.

Supino Declinado

No supino declinado, o banco está inclinado para baixo, direcionando o esforço para a parte inferior do peitoral.

Benefícios do exercício

O supino oferece uma série de benefícios que o tornam um exercício fundamental para quem busca aumentar a força e a massa muscular do peitoral.

Segundo Silva, a quantidade de formas diferentes de executar o supino permite até mesmo que um bom treino de peito seja realizado apenas explorando as variáveis deste exercício.

Isso dá aos praticantes uma grande versatilidade e a capacidade de focar diferentes partes do peitoral de maneira eficaz.

Orientação profissional é essencial

Apesar de ser um exercício amplamente praticado, Bruno Silva alerta que a unanimidade do supino entre acadêmicos e treinadores não significa um passe livre para que praticantes o incluam em suas séries sem a devida orientação profissional.

Algumas variações deste exercício podem provocar estresse na articulação do ombro e outras áreas sensíveis.

"Existem diversas variações de angulação para o supino e, diga-se, elas são muito interessantes. O que precisa levar em consideração é o tempo e nível de treinamento do praticante, já que algumas variações provocam estresse na articulação do ombro", afirma Silva.

