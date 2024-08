Snack proteico fit de 5 ingredientes para aumentar a massa muscular

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Manter uma alimentação adequada é fundamental para quem busca aumentar a massa muscular. Além das refeições principais, os snacks proteicos são ótimos para fornecer energia e ajudar na recuperação dos músculos.

E o melhor de tudo é que esses snacks podem ser fáceis e rápidos de preparar, com ingredientes acessíveis.

Separamos algumas receitas de snacks proteicos fit que você pode fazer com apenas cinco ingredientes, perfeitas para matar a fome no intervalo entre as refeições.

Benefícios dos snacks proteicos



Os snacks proteicos oferecem diversos benefícios para quem busca aumentar a massa muscular. Primeiramente, eles são uma excelente fonte de proteínas, essenciais para a reparação e crescimento muscular.

O consumo adequado de proteínas após o treino ajuda a recuperar os músculos, diminuindo a dor e a fadiga. Além disso, esses snacks proporcionam saciedade, evitando que você sinta fome e coma alimentos não saudáveis entre as refeições principais.

Confira agora a seleção de três receitas super fáceis para você fazer a em casa.

1. Bolinhos de frango e aveia



Os bolinhos de frango e aveia são uma excelente opção de snack proteico. Eles são ricos em proteínas e fibras, o que ajuda na construção muscular e proporciona uma sensação de saciedade.

Ingredientes

500g de peito de frango cozido e desfiado



1 xícara de aveia em flocos



1 cenoura ralada



2 ovos



Sal e pimenta a gosto



Modo de preparo

Em uma tigela grande, misture o frango desfiado, a aveia, a cenoura ralada e os ovos.

Tempere com sal e pimenta a gosto.

Forme bolinhos com a mistura e coloque-os em uma assadeira untada.

Asse em forno pré-aquecido a 180°C por cerca de 20 minutos ou até dourar.

Sirva quente ou frio.



Imagem de bolinhos de aveia - Freepik

2. Barrinhas de proteína de amendoim



Essas barrinhas são práticas e perfeitas para levar na bolsa e consumir após o treino. O amendoim é uma ótima fonte de proteínas e gorduras saudáveis.

Ingredientes

1 xícara de pasta de amendoim natural



1/2 xícara de mel



1 xícara de aveia em flocos



1/2 xícara de proteína em pó (sabor de sua preferência)



1/4 xícara de sementes de chia



Modo de preparo

Em uma tigela grande, misture a pasta de amendoim e o mel até ficar homogêneo.

Adicione a aveia, a proteína em pó e as sementes de chia, e misture bem.

Pressione a mistura em uma forma forrada com papel manteiga.

Leve à geladeira por pelo menos 2 horas.

Corte em barras e armazene na geladeira.



3. Panquecas de banana e whey protein



As panquecas de banana e whey são uma opção rápida e deliciosa para um snack proteico. Elas são ideais para o pós-treino, ajudando na recuperação muscular.

Ingredientes

1 banana madura



2 ovos



1 scoop de whey protein (sabor de sua preferência)



1 colher de sopa de farinha de aveia



Canela a gosto



Modo de preparo

Em uma tigela, amasse a banana.

Adicione os ovos e bata bem.

Misture o whey protein e a farinha de aveia até obter uma massa homogênea.

Adicione canela a gosto.

Aqueça uma frigideira antiaderente e despeje pequenas porções da massa.

Cozinhe até dourar dos dois lados e sirva.





Leia Também 3 opções de vitaminas pós-treino rápidas para emagrecer

Gostou das receitas? Compartilhe com quem também pode se interessar!