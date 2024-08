Cardio antes ou depois do treino? Entenda

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A decisão de realizar o cardio antes ou depois do treino de força deve ser baseada nas metas pessoais e nas respostas do próprio corpo ao exercício.

A prática de exercícios físicos é essencial para a manutenção de uma vida saudável e ativa.

Entre as diversas modalidades disponíveis, a combinação de treinos de força e exercícios cardiovasculares, popularmente conhecidos como cardio, é uma das mais recomendadas para quem busca melhorar a saúde e alcançar objetivos específicos, como emagrecimento ou ganho de resistência.

Uma dúvida comum entre os praticantes é a ordem ideal para realizar essas atividades: fazer o cardio antes ou depois do treino de força?

A importância do cardio no treino

Os exercícios cardiovasculares são fundamentais para o fortalecimento do sistema cardiovascular, aumento da capacidade pulmonar e queima de calorias.

Eles incluem atividades como corrida, ciclismo, natação e dança.

Incorporar o cardio à rotina de treinos pode potencializar os resultados desejados, seja para perder peso, melhorar a resistência ou apenas manter o corpo em movimento.

Cardio antes do treino

Optar por realizar o cardio antes do treino de força pode ser uma boa estratégia para aqueles que buscam aquecer o corpo, preparar os músculos e aumentar a circulação sanguínea antes de iniciar os exercícios de resistência.

Essa ordem pode ser vantajosa para quem deseja melhorar a resistência cardiovascular sem comprometer a performance nos exercícios de força.

Vantagens

Aquecimento muscular: Aumenta a temperatura corporal e prepara os músculos para a atividade intensa.



Aumenta a temperatura corporal e prepara os músculos para a atividade intensa. Melhora da circulação: Aumenta o fluxo sanguíneo para os músculos, reduzindo o risco de lesões.



Aumenta o fluxo sanguíneo para os músculos, reduzindo o risco de lesões. Aumento da resistência: Ajuda a melhorar a capacidade cardiovascular, beneficiando o desempenho geral.

Cardio depois do treino

Por outro lado, realizar o cardio após o treino de força é uma estratégia recomendada para quem tem como foco principal o ganho de massa muscular e força.

Essa abordagem permite que a energia e a força sejam primeiramente direcionadas para os exercícios de resistência, garantindo um melhor desempenho e evitando a fadiga precoce.

>> Nutricionista indica 4 frutas para quem está em hipertrofia



Benefícios



Preservação da energia: Permite que a energia seja focada nos exercícios de força, melhorando a performance.



Permite que a energia seja focada nos exercícios de força, melhorando a performance. Queima de gordura: Realizar o cardio após o treino de força pode aumentar a queima de gordura, já que os estoques de glicogênio estão mais baixos.



Realizar o cardio após o treino de força pode aumentar a queima de gordura, já que os estoques de glicogênio estão mais baixos. Recuperação ativa: Ajuda na recuperação muscular, promovendo a circulação de nutrientes e oxigênio.

Afinal, o que escolher?

A escolha da ordem dos exercícios depende de diversos fatores, como o objetivo do praticante, suas preferências pessoais e sua condição física.

Em entrevista ao Portal SportLife, o personal trainer Bruno Sapo explica:

“Depende. Depende da pessoa, do objetivo, se gosta de fazer e etc. Pensando em emagrecimento, é interessante que se combine treinos de força e os chamados cardio, que podem ser feitos em forma de curta, média, longa duração, em baixa, moderada ou alta intensidade”.

Para quem está no processo inicial de perda gordura, o indicado é fazer o cardio antes do treino de força, focando sua força no exercício aeróbico, que irá queimar mais calorias.

No entanto, para quem deseja hipertrofiar ou para quem já está avançado no emagrecimento, pode ser interessante fazer o cardio após a musculação. Para que possa dar seu máximo no treino de força.

VEJA TAMBÉM: