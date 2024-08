Como intensificar o ganho de massa muscular nos glúteos e pernas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Seguindo as estratégias e incorporando os exercícios recomendados, é possível alcançar mais rapidamente pernas e glúteos fortes e definidos

Quando o objetivo é aumentar a massa muscular nos glúteos e pernas, é muito importante adotar uma abordagem estratégica e bem planejada de treinamento e alimentação, para que esse processo entregue resultados mais rápidos e visíveis.

O desenvolvimento e hipertrofia muscular não ocorre apenas pela realização de exercícios isolados, mas sim através de uma combinação harmoniosa entre dieta, rotina de treinos, descanso adequado e, em alguns casos, ajustes médicos.

De acordo com Bruno Freitas, treinador da Companhia Athletica, em entrevista ao portal Terra, a sinergia entre essas variáveis pode potencializar significativamente os resultados.

Veremos agora como você pode acelerar o ganho de massa muscular nas áreas dos glúteos e pernas, seguindo estratégias e realizando os exercícios mais indicados.

Estratégias para acelerar a hipertrofia de pernas e glúteos

Alimente-se melhor



A alimentação desempenha um papel fundamental no ganho de massa muscular. Para resultados eficazes, é essencial consumir uma dieta rica em proteínas, carboidratos complexos e gorduras saudáveis.

"Alimente-se melhor. Faça cardio, mas em menor volume. Preferencialmente em um horário diferente dos seus treinos de musculação," aconselha Bruno Freitas. Essa abordagem garante que o corpo tenha os nutrientes necessários para a recuperação e crescimento muscular.

Treine com volume adequado



Para acelerar o ganho de massa muscular nas pernas e glúteos, é importante treinar com um bom volume, realizando exercícios duas a três vezes por semana.

"Treine com um bom volume de duas a três vezes semanais. Para um treino de pernas bem feito é muito bom," destaca o profissional.

Pessoa treinando pernas e glúteos na academia - Freepik

Ele também ressalta a importância de optar por exercícios que trabalhem grandes grupos musculares: "Para não errar, a chave é optar pelos exercícios que trabalhem grandes ou vários grupos musculares, além de trabalhar de uma forma mais ampla, ainda distribuem o impacto em mais articulações, o que os torna mais seguros."

Cardio como complemento



Embora o treino de musculação seja essencial para o ganho de massa muscular, o exercício cardiorrespiratório também tem seu papel. No entanto, deve ser feito com moderação.

"Que o cardiorrespiratório seja um auxiliador fazendo-o por menos tempo. Assim, economizando mais energia para os treinos de musculação que são os melhores para ganho de massa muscular," explica o treinador.

O cardio deve ser visto como um complemento ao treino de força, ajudando a melhorar a resistência sem comprometer a energia necessária para os exercícios de musculação.

Consultar um médico



Para algumas pessoas, o ganho de massa muscular pode ser mais desafiador devido a condições de saúde ou desequilíbrios hormonais.

"Pessoas com determinadas patologias ou com defasagem de determinados hormônios podem ter uma dificuldade para o ganho de massa muscular. Também por esse motivo, caso você seja iniciante na prática, é muito importante uma boa conversa com o médico," aconselha Bruno.

Consultar um profissional de saúde pode ajudar a identificar e tratar quaisquer obstáculos que possam impedir o progresso.

Execute os exercícios corretamente



A execução correta dos exercícios é crucial para evitar lesões e maximizar os resultados.

"Dê atenção à forma como faz o exercício, de forma correta, alinhada! Porém, não esqueça de o realizar com uma boa carga, de forma lenta, concentrada, respeitando muito bem o tempo de descanso. Assim, tendo forças suficientes para a próxima série!" orienta o treinador.

Trabalhar com cargas adequadas e seguir um ritmo controlado ajuda a garantir que os músculos sejam devidamente estimulados.

4 exercícios indicados para pernas e glúteos



Entres os exercícios mais eficientes para aumentar a massa muscular de pernas e glúteos, Bruno Freitas destaca os seguintes:

1. Agachamentos



Os agachamentos são um dos exercícios mais eficazes para trabalhar os glúteos e pernas. Eles envolvem múltiplos grupos musculares e ajudam a desenvolver força e massa muscular. Certifique-se de manter a postura correta e realizar o movimento de forma controlada.

Mulher fazendo agachamento com peso - Freepik

2. Levantamento terra



O levantamento terra é um excelente exercício para fortalecer a cadeia posterior, incluindo os glúteos e isquiotibiais. Ele também ajuda a melhorar a estabilidade do core e a força geral do corpo.

3. Afundo



O afundo é outro exercício que foca nos músculos das pernas e glúteos. Ele pode ser feito com ou sem pesos e oferece a vantagem de trabalhar cada perna de forma isolada, corrigindo desequilíbrios musculares.

4. Leg press



O leg press é um exercício popular nas academias e é eficaz para trabalhar os quadríceps, glúteos e isquiotibiais. Ajuste o equipamento corretamente e mantenha os pés firmes na plataforma para evitar lesões.

