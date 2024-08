Para dar tchau sem medo: Exercícios que acabam com a flacidez dos braços após os 50 anos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

À medida que envelhecemos, o corpo passa por diversas transformações, e uma das mudanças mais visíveis pode ser a flacidez dos braços.

Esse problema, comum após os 50 anos, ocorre devido à perda de colágeno e elasticidade da pele, além da diminuição da massa muscular.

Para combater a flacidez e melhorar a firmeza dos braços, praticar exercícios específicos na rotina é essencial.

Ao estimular os músculos dos braços, você pode não apenas fortalecer a área, mas também aumentar a produção de colágeno e elastina, substâncias importantes para a elasticidade da pele.

Vamos conhecer alguns dos melhores exercícios para ajudar a combater a flacidez dos braços e fortalecer a região.

3 exercícios para acabar com a flacidez dos braços

1. Retrocesso ou tríceps coice

O retrocesso, também conhecido como tríceps coice, é um exercício focado na parte posterior dos braços. Para realizar o retrocesso, incline-se ligeiramente para frente com um haltere em uma das mãos.

Com o braço estendido e alinhado com o tronco, mova o haltere para trás e para cima, concentrando-se em contrair o tríceps durante o movimento.

Segundo profissional de educação física Thayani Cristina, em entrevista ao portal Minha Vida, “esse exercício, quando executado corretamente, é um grande aliado para quem deseja obter ganho de força e massa muscular neste segmento do corpo e eliminar o temido ‘tchauzinho’.”

O retrocesso é eficaz para fortalecer e definir os tríceps, contribuindo para uma aparência mais firme dos braços.

Mulher com flacidez no braço - Andres Ayrton/Pexels

2. Mergulhos

Os mergulhos são uma excelente escolha para trabalhar os músculos dos braços, especialmente os tríceps. Embora não sejam fáceis, eles oferecem resultados significativos.

Para realizar o exercício, coloque as mãos em um banco atrás de você, mantendo os braços estendidos e os cotovelos ligeiramente voltados para dentro.

Abaixe o corpo lentamente, dobrando os cotovelos, e depois empurre-se de volta à posição inicial. Esse movimento fortalece e tonifica os tríceps, contribuindo para uma aparência mais firme dos braços.

Mulher fazendo exercício mergulho para os braços - Antonio Diaz/Freepik

3. Flexões fechadas

As flexões fechadas são uma variação das flexões tradicionais e são particularmente eficazes para trabalhar os tríceps.

Para executá-las, posicione suas mãos no chão, alinhadas com os ombros, e mantenha as pernas estendidas.

Ao dobrar os cotovelos, abaixe o corpo até que o peito quase toque o chão, e depois empurre-se de volta para cima. Esse exercício é ótimo para aumentar a força e a definição dos braços, ajudando a reduzir a flacidez.

Para otimizar a definição dos braços

Além dos exercícios específicos, é importante adotar algumas práticas para potencializar os resultados e promover a saúde dos braços.

Mantenha uma dieta equilibrada rica em proteínas e colágeno, beba bastante água para manter a pele hidratada, e procure realizar os exercícios de forma correta para evitar lesões.

Também é recomendável consultar um profissional de educação física para personalizar o treino e garantir que os exercícios sejam adequados às suas necessidades e condições físicas.





