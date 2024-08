Amamentação confortável: as 4 posições mais recomendadas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Agosto Dourado é um mês dedicado à conscientização e promoção do aleitamento materno, um pilar essencial para o desenvolvimento saudável dos bebês e para o fortalecimento do vínculo entre mãe e filho.

No entanto, amamentar nem sempre é um processo fácil para as mães, que podem enfrentar desafios como dificuldade na pega, dor e até lesões. Esses obstáculos podem tornar a amamentação um momento frustrante, especialmente para as mães de primeira viagem.

Nesse contexto, contar com informações claras e orientação profissional faz toda a diferença para que a amamentação se torne uma experiência mais tranquila e prazerosa.

A enfermeira obstetra e consultora em aleitamento Márcia Regina da Silva, da Maternidade São Luiz Star, da Rede D’Or, destaca a importância de testar diferentes posições de amamentação para encontrar a que melhor se adapta à dupla mãe-bebê.

Segundo a especialista, o conforto de ambos é essencial para que o processo ocorra de forma harmoniosa e eficiente.

"Informação também é uma forma de apoio, pois ajuda a mãe a superar os desafios e seguir amamentando. É importante ter em mente que esse é um processo de aprendizado contínuo e individualizado, então a tendência é que, aos poucos, a mãe vá se adaptando e ficando mais autônoma e efetiva na mamada", explica Márcia Regina.

A seguir, veja as quatro posições mais recomendadas para amamentar e como realizá-las corretamente.

1. Posição tradicional



A posição tradicional, também chamada de posição de colo, é a mais conhecida entre as mães. Nela, o bebê é posicionado de frente para a mãe, com a barriga encostada na barriga dela.

"A cabeça do bebê deve ficar próxima à dobra do cotovelo, enquanto o corpo fica alinhado com o da mãe. Dessa forma, ele consegue abocanhar o máximo possível da aréola inferior", orienta a especialista.

Essa posição é ideal para a maioria das mães e proporciona uma experiência de amamentação confortável e segura.

2. Posição de apoio cruzado



Essa posição é bastante útil para garantir uma pega correta e oferecer melhor controle ao posicionar o bebê. Na posição de apoio cruzado, a mãe segura a nuca do bebê com uma mão e sustenta o corpo dele com o antebraço, enquanto oferece o seio com a outra mão.

"Se o peito direito é oferecido, a mãe utiliza a mão esquerda para segurar o bebê. É uma boa opção para alternar a pega e garantir um esvaziamento completo da mama", destaca Márcia Regina.