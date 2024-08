7 razões para incluir mirtilo na sua dieta e proteger sua saúde

O mirtilo, também conhecido como blueberry, é uma pequena fruta azul que vem ganhando cada vez mais destaque nas dietas saudáveis.

Além do sabor delicioso, o mirtilo é uma verdadeira potência nutricional, repleto de antioxidantes, vitaminas e minerais que beneficiam diversas áreas da saúde.

Adicioná-lo à rotina diária, seja em lanches ou receitas variadas, pode contribuir significativamente para o bem-estar.

Os mirtilos são ricos em antioxidantes, como polifenóis, que desempenham um papel crucial na redução do colesterol LDL, conhecido como "colesterol ruim".

Ao diminuir os níveis de LDL, o mirtilo ajuda a prevenir o acúmulo de placas nas artérias, evitando problemas graves como infartos e AVCs.

Além disso, o cardiologista Adalberto Lorga Filho ressalta que manter baixos os níveis de colesterol também reduz a chance de arritmias cardíacas, tornando o mirtilo um ótimo aliado para a saúde do coração.

O mirtilo é eficaz na prevenção de infecções urinárias, graças aos seus antioxidantes que inibem a ação da bactéria Escherichia coli, principal responsável por essas infecções.

Além disso, a alta concentração de vitamina C reforça o sistema imunológico, protegendo o organismo contra infecções.

Os mirtilos possuem um índice glicêmico baixo, o que significa que liberam açúcar no sangue de forma gradual e controlada, evitando picos de glicemia.

Eles também são ricos em antocianinas, antioxidantes que melhoram a sensibilidade à insulina, permitindo que as células utilizem a glicose de maneira mais eficaz.

A médica nutróloga Marcella Garcez destaca que essa ação contribui para o controle da glicose no sangue, reduzindo o risco de complicações associadas ao diabetes.

A vitamina A e os antioxidantes do mirtilo tornam o fruto eficaz para a saúde dos olhos (Imagem: Photoroyalty | Shutterstock)

4. Melhora a memória e previne o declínio cognitivo



A presença de antocianinas no mirtilo não apenas auxilia no controle do diabetes, mas também melhora a função cerebral.

Esses antioxidantes reduzem o estresse oxidativo e a inflamação das células cerebrais, retardando o envelhecimento mental e ajudando a prevenir doenças como Alzheimer.

Incorporar mirtilos à dieta pode melhorar a memória e a capacidade cognitiva, especialmente em idades mais avançadas.



5. Protege a saúde dos olhos



O mirtilo também é um grande aliado para a visão. Rico em vitamina A e antioxidantes, ele ajuda a prevenir a catarata e outros problemas oculares, como a degeneração macular.

Os antioxidantes presentes na fruta protegem a retina, que é crucial para uma boa visão. Contudo, o acompanhamento regular com um oftalmologista é fundamental, como alerta o Dr. Aluizio Rocha.

6. Acelera a recuperação muscular



Consumir mirtilos antes e após os treinos pode acelerar a recuperação muscular, reduzindo a inflamação e a dor causadas por exercícios intensos.

Isso ocorre devido às propriedades anti-inflamatórias da fruta, que ajudam na regeneração muscular e na melhoria do desempenho físico.

7. Contribui para a perda de peso



O mirtilo é uma fruta de baixa caloria e rica em fibras, o que aumenta a sensação de saciedade e retarda o esvaziamento gástrico. Dessa forma, a fome demora mais para aparecer, facilitando o controle do peso.

A nutricionista Roberta Stella destaca que essa característica do mirtilo pode ser um grande aliado para quem deseja perder peso ou mantê-lo de maneira saudável.

Como incluir o mirtilo na dieta



Existem várias formas de consumir o mirtilo no dia a dia:

in natura : uma opção prática e saudável, perfeita para lanches.



: uma opção prática e saudável, perfeita para lanches. smoothies: adicione mirtilos para um toque nutritivo e saboroso.



adicione mirtilos para um toque nutritivo e saboroso. saladas: misture com folhas verdes para um contraste de sabores.



misture com folhas verdes para um contraste de sabores. iogurtes: combine com iogurte natural para um café da manhã equilibrado.



combine com iogurte natural para um café da manhã equilibrado. cereais: adicione aos cereais para aumentar o valor nutricional.



adicione aos cereais para aumentar o valor nutricional. sucos e chás: prepare bebidas refrescantes com mirtilo.



prepare bebidas refrescantes com mirtilo. assados: utilize em receitas de bolos, muffins e pães.



utilize em receitas de bolos, muffins e pães. congelados: guarde mirtilos no freezer para ter sempre à mão.



Embora o mirtilo seja repleto de benefícios, é importante consumi-lo com moderação e dentro de uma dieta equilibrada. Pessoas com condições específicas de saúde devem sempre consultar um profissional antes de fazer grandes mudanças na dieta.