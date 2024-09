Erva de sene: 4 benefícios surpreendentes para a saúde e como consumir corretamente

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A erva sene (Cassia senna L.) é amplamente conhecida por suas propriedades laxantes, frequentemente utilizada para aliviar a constipação intestinal. No entanto, além de seu efeito mais popular, essa planta medicinal possui outras vantagens que contribuem para a saúde.

Utilizada por séculos na medicina tradicional, o sene contém compostos ativos como senosídeos e glicosídeos que desempenham papéis importantes no organismo. Vamos conhecer os quatro principais benefícios da erva de sene e como aproveitá-la de forma segura.

4 benefícios da erva de sene para saúde?

1. Como a erva de sene pode prevenir doenças crônicas

Um dos grandes benefícios da erva de sene está relacionado à prevenção de doenças crônicas. Além dos senosídeos, a planta contém glicosídeos, que são potentes antioxidantes.

Esses compostos ajudam a combater os radicais livres que danificam as células e podem desencadear doenças degenerativas e crônicas ao longo do tempo.

Segundo o cardiologista Bruno Ganem, "as células do nosso corpo estão constantemente sujeitas a danos tóxicos pela formação de radicais livres, que são provenientes de reações que ocorrem na membrana das células, e são responsáveis pela ocorrência de diversas enfermidades e processos degenerativos do organismo humano."

Dessa forma, o consumo controlado da erva pode ser um aliado na proteção celular e na manutenção da saúde a longo prazo.

2. O efeito da erva de sene no alívio do inchaço abdominal

Embora muitas pessoas associem o uso do sene à perda de peso, a verdade é que essa impressão se deve ao alívio do inchaço abdominal causado pela constipação, e não à eliminação de gordura.

A erva possui um forte efeito laxante que esvazia o intestino, dando a sensação de emagrecimento ao reduzir a retenção de líquidos e gases.

No entanto, especialistas como Alice Amaral, nutrologista, ressaltam que a perda de peso saudável deve ser baseada em uma alimentação balanceada e personalizada.

“Alimentos que contêm glúten são os campeões nessa questão. Por retardarem a digestão, causam flatulência e distensão abdominal, além de impedirem a correta absorção dos nutrientes essenciais ao bom funcionamento orgânico", explica a profissional.