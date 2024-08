5 benefícios do chá de quebra-pedra para saúde e como usá-lo

A planta quebra-pedra, cientificamente chamada Phyllanthus niruri, tem uma longa história de uso na medicina tradicional em diferentes partes do mundo.

Natural de regiões tropicais e subtropicais, como América do Sul, Índia e África, seu nome popular se deve à crença de que ela pode auxiliar na dissolução de pedras nos rins.

Veja a seguir mais detalhes sobre os benefícios do chá dessa planta!

O chá de quebra-pedra é famoso por suas propriedades diuréticas, que favorecem a diluição das substâncias responsáveis pela formação de cálculos renais.

Além disso, suas propriedades relaxantes ajudam a reduzir a tensão nos músculos do trato urinário, facilitando a eliminação das pedras já formadas e prevenindo o surgimento de novos cálculos.

"Pacientes que sofrem de cálculo renal, que são pedras nos rins, podem fazer uso do famoso chá de quebra-pedra. Ele tem o poder de inibir a formação de pedra; mas já ficou comprovado que, para que isso aconteça e traga benefícios para quem está usando, a erva deve ser ingerida em altíssimas quantidades", explica o nefrologista André Luis Baracat.

As propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias da quebra-pedra protegem o fígado, ajudando a neutralizar os radicais livres que podem causar danos às células hepáticas.

A planta também estimula a produção de enzimas essenciais para a desintoxicação, facilitando a eliminação de toxinas e promovendo a saúde do fígado.

"Hoje em dia, é muito comum as pessoas não praticarem hábitos saudáveis de vida, o que pode prejudicar o funcionamento do fígado, abrindo espaço para doenças hepáticas. Dentre esses hábitos, o mais comum é a má alimentação, principal fator de destruição das células hepáticas", explica o nutrólogo Sandro Ferraz.

O chá de quebra-pedra possui também ação anti-inflamatória, graças aos flavonoides que atuam como antioxidantes, combatendo os radicais livres que causam inflamação celular.

Além disso, os taninos presentes na planta possuem efeito adstringente, ajudando a reduzir o inchaço e a irritação dos tecidos inflamados, principalmente no trato urinário.

Por ser um diurético natural, o chá de quebra-pedra ajuda a controlar a pressão arterial (Imagem: ViDI Studio | Shutterstock)

Por ser um diurético natural, o chá de quebra-pedra aumenta a produção de urina, o que ajuda a eliminar o excesso de líquidos e sódio do organismo.

Essa ação contribui para a redução do volume de sangue circulante, aliviando a pressão sobre os vasos sanguíneos e ajudando a controlar a pressão arterial, o que pode prevenir complicações como hipertensão e insuficiência cardíaca.

5. Efeito analgésico

O chá de quebra-pedra possui compostos bioativos com propriedades analgésicas, capazes de aliviar dores associadas a cólicas renais e infecções urinárias.

Esses compostos ajudam a reduzir a inflamação e relaxam os músculos lisos do trato urinário, facilitando a passagem das pedras nos rins e aliviando a dor causada pelos espasmos musculares.

Como preparar o chá de quebra-pedra



Ingredientes

1 colher de sopa de folhas secas de quebra-pedra

500 ml de água

Modo de Preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione as folhas secas de quebra-pedra e ferva por cerca de 5 minutos. Coe e sirva em seguida.

Consumo com segurança

O chá de quebra-pedra é um remédio natural eficaz, mas deve ser usado com cuidado e acompanhamento médico, não ultrapassando o uso de 2 a 3 semanas consecutivas.

"É importante ter em mente que cada pessoa é única e que as reações individuais podem variar. O recomendado é o consumo moderado para a maioria das ervas. É preciso não exagerar na quantidade, pois algumas substâncias presentes nas plantas podem ter efeitos colaterais em grandes quantidades", afirma Ariane Braz A. C. Brasil, nutricionista do Hospital Edmundo Vasconcelos.

