Dicas caseiras: veja o segredo para desengordurar o fogão de forma fácil

Manter o fogão limpo pode ser um desafio, especialmente quando se trata de gordura e resíduos de alimentos que se acumulam com o tempo.

No entanto, com algumas dicas caseiras e soluções simples, você pode desengordurar o fogão de maneira eficiente e sem complicações.

Abaixo, estão algumas estratégias práticas para facilitar essa tarefa:

Com as informações do Portal 6, estas são os truques para desengordurar o seu fogão:

1- Mistura de Vinagre e Bicarbonato de Sódio

Um dos métodos mais eficazes e econômicos para desengordurar o fogão é usar uma mistura de vinagre e bicarbonato de sódio.

O vinagre ajuda a dissolver a gordura, enquanto o bicarbonato age como um abrasivo suave.

Como fazer:

Passo 1: Em uma tigela, misture 1/2 xícara de bicarbonato de sódio com 1/4 de xícara de água para formar uma pasta espessa.

Passo 2: Aplique a pasta sobre as áreas gordurosas do fogão.

Passo 3: Pulverize vinagre branco sobre a pasta e deixe a mistura agir por 15 a 20 minutos.

Passo 4: Use uma esponja ou pano macio para esfregar a área. Enxágue com água morna e seque com um pano limpo.

2- Limão e Sal

O limão possui propriedades ácidas que ajudam a cortar a gordura, enquanto o sal atua como um abrasivo natural. Esta combinação é ideal para áreas mais difíceis e manchadas.

Como fazer:

Passo 1: Corte um limão ao meio e polvilhe a superfície cortada com sal.

Passo 2: Use o limão para esfregar as áreas gordurosas do fogão. O sal ajuda a remover a gordura enquanto o limão desinfeta e limpa.

Passo 3: Enxágue com água morna e seque com um pano limpo.

3- Água e Sabão

Para uma limpeza mais rápida e menos intensa, você pode simplesmente usar uma solução de água e sabão. Este método é ideal para uma manutenção regular.

Como fazer:

Passo 1: Misture algumas gotas de detergente líquido em um balde com água morna.

Passo 2: Use uma esponja ou pano para limpar o fogão, focando nas áreas gordurosas.

Passo 3: Enxágue com água limpa e seque com um pano limpo.

4- Amido de Milho

O amido de milho é excelente para absorver a gordura e é uma alternativa menos abrasiva para limpar superfícies.

Como fazer:

Passo 1: Polvilhe uma quantidade generosa de amido de milho sobre a gordura e deixe agir por alguns minutos.

Passo 2: Use uma esponja ou pano para esfregar e remover a gordura absorvida pelo amido.

Passo 3: Enxágue com água morna e seque com um pano limpo.

5- Produto de Limpeza Caseiro com Vinagre

Se você preferir uma solução pronta, pode criar seu próprio limpador multiuso com vinagre.

Como fazer:

Passo 1: Misture partes iguais de vinagre branco e água em um borrifador.

Passo 2: Pulverize a solução sobre as áreas gordurosas do fogão.

Passo 3: Deixe agir por 5 a 10 minutos e depois esfregue com uma esponja.

Passo 4: Enxágue com água morna e seque com um pano limpo.

