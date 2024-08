Como os hormônios podem alterar seu humor: entenda a relação

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Os hormônios desempenham um papel decisivo na regulação das emoções, influenciando diretamente o nosso bem-estar e comportamento.

Produzidos pelas glândulas do sistema endócrino, esses mensageiros químicos são responsáveis por uma série de funções vitais no corpo, desde o controle do sono até a regulação do humor.

Compreender como os hormônios afetam nossas emoções pode ajudar a melhorar a nossa qualidade de vida e a nossa saúde mental.

A função dos hormônios no corpo



Os hormônios são substâncias químicas que atuam como mensageiros no organismo, enviando sinais para diversas partes do corpo e regulando funções essenciais.

Cada hormônio tem um papel específico: alguns controlam o sono, outros o crescimento, e há aqueles que influenciam a memória, o metabolismo e, claro, as emoções.

A Dra. Deborah Beranger, endocrinologista com especialização em Endocrinologia e Metabologia pela Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, explica que "existem hormônios ligados à memória, à cognição, à reprodução e ao nosso humor".

Esses hormônios podem atuar de maneira positiva ou negativa no nosso estado emocional.

Hormônios e suas influências emocionais



Os hormônios têm a capacidade de afetar as emoções de várias maneiras. Os chamados "hormônios da felicidade", como endorfinas, serotonina, dopamina e ocitocina, são responsáveis por criar sensações de bem-estar e felicidade.

Eles são liberados em resposta a atividades que promovem prazer, como comer chocolate, praticar exercícios ou interagir com pessoas queridas.

A Dra. Beranger aponta que "essas substâncias promovem sensação de bem-estar quando são descarregadas na corrente sanguínea e podem ser liberadas por influência do ambiente".