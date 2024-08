12 dicas para melhorar a saúde mental; saiba mais como se cuidar!

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Cuidar da saúde da mente é essencial para o bem-estar e a qualidade de vida, pois ela influencia diretamente diversos aspectos do cotidiano.

Quando a mantemos saudável, somos mais capazes de lidar com o estresse, tomar decisões equilibradas e cultivar bons relacionamentos.

Ignorar esse cuidado pode levar a transtornos emocionais e psicológicos que comprometem não apenas o estado mental, mas também a saúde física.

Aprenda as 12 dicas para melhorar a saúde mental e como se cuidar melhor

O psicólogo Gabriel Banzato e o psiquiatra Fernando Tomita, ambos do Vera Cruz Hospital, em Campinas–SP, recomendam a adoção de algumas práticas no cotidiano para garantir a saúde mental. Confira!

1- Pratique atividade física regularmente

Segundo o psiquiatra, o exercício libera endorfinas, hormônios que ajudam a melhorar o humor e reduzir o estresse.

"Não precisa ser nada muito intenso e prolongado, pode ser meia-hora de caminhada ou atividades de menor impacto, como yoga e natação, ou outra atividade de que você goste e lhe traga prazer", sugere Fernando Tomita.

2- Tenha uma alimentação balanceada

Tal fator contribui diretamente para a saúde mental; por isso, é importante que tenha qualidade e variedade de nutrientes, a velha história do prato colorido: quanto mais cores, maior a diversidade de vitaminas e nutrientes, que dão equilíbrio ao corpo.

"Inclua frutas, vegetais, grãos integrais, proteínas magras e beba bastante água. Evite o consumo excessivo de açúcar e alimentos processados", sugere Fernando Tomita.

3- Durma bem

O sono é essencial para o bom funcionamento do cérebro, bem como para evitar o cansaço ao longo do dia e a fadiga.

"O ideal é que se tenha de sete a nove horas de sono por noite, procurando ter uma rotina consistente", indica Gabriel Banzato. Para isso, antes de se deitar, ele aconselha:

Evite o contato com telas;

Procure ingerir um chá calmante;

Reduza a iluminação;

Evite assistir a programas com notícias trágicas ou filmes de muita ação.

"Enfim, procure serenar a mente para que a noite seja mais tranquila e realmente repousante, permitindo que o corpo e a mente possam se recompor para um novo dia", explica.

4- Pratique técnicas de relaxamento

Mesmo que esteja no trânsito, no intervalo de uma atividade e outra, ao acordar ou mesmo pouco antes de dormir, incorpore no seu cotidiano atividades como meditação, respiração profunda, mindfulness e outras técnicas do gênero.

"Essas pequenas doses de relaxamento ao longo do dia podem ajudar a reduzir o estresse e melhorar o bem-estar emocional", diz o psicólogo Gabriel Banzato.

Ele completa: "Além disso, são rápidas: cinco ou dez minutos de prática já surtem resultados positivos".