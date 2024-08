Por que parar para se ouvir pode te levar mais longe na vida

A busca pela reconexão consigo mesmo é cada vez mais urgente em um mundo que nos arrasta em uma rotina frenética e superlotada de estímulos digitais.

A necessidade de estar sempre disponível, corresponder às expectativas sociais e alcançar metas incessantes pode nos afastar de nossa essência, levando à perda de sentido e ao esgotamento.

Nesse cenário, encontrar um caminho de volta ao nosso "eu primordial" torna-se essencial para preservar nossa saúde mental, física e emocional.

A atriz Isabel Teixeira, por exemplo, encontrou na solitude criativa o seu refúgio pessoal e uma forma de reabastecer sua energia interna.

Mas como podemos fazer o mesmo em nossas vidas cotidianas? Vamos explorar como a reconexão interna pode ser um poderoso antídoto contra a desconexão e o cansaço da vida moderna.

Durante as férias de julho de 1989, a então adolescente Isabel Teixeira passou um mês inteiro sem sair de casa. O que poderia parecer um cenário monótono tornou-se uma experiência transformadora para a atriz, que construiu o que ela chama de "quarto primordial": um espaço seguro e confortável dentro de si mesma, onde ela pode se recolher e se fortalecer.

'A casa é o lugar onde nos acolhemos. Isso dá muita força de modo a ir para o mundo", reflete Isabel. Esse espaço interno continua sendo uma fonte de equilíbrio para a atriz, que regularmente faz retiros em casa para reenergizar sua criatividade e se reconectar com sua essência.

A experiência de Isabel destaca a importância de regressar a esse espaço interior sempre que perdemos o rumo de nós mesmos.

Em meio à pressa cotidiana e à constante pressão de corresponder às expectativas externas, o fio que nos leva de volta a quem realmente somos tende a se romper. Mas como podemos restaurar essa conexão? A resposta está em adotar práticas que favoreçam o autoconhecimento e a autoconsciência.

A natureza é a guardiã do caminho para a reconexão (Imagem: GoodStudio | Shutterstock)

O impacto da tecnologia



Vivemos em um mundo onde a tecnologia se torna tanto uma aliada quanto uma inimiga da nossa saúde mental. Para a jornalista Daniela Arrais, sócia da plataforma Contente, o esgotamento causado pela tentativa de dar conta de tudo e o medo constante do futuro são gatilhos que nos afastam de nós mesmos.

"Precisamos nos conectar com o que dói, inclusive para entender como é que eu cuido de mim e, depois, do outro e do mundo", observa Daniela.

Uma forma eficaz de retomar essa conexão é realizar um detox digital, impondo limites no uso do celular e das redes sociais.

Praticar a desconexão em momentos específicos, como ao acordar, antes de dormir ou durante reuniões importantes, pode ajudar a sintonizar-se novamente com seus próprios pensamentos e emoções.

Manter a conexão interna em um mundo hiperconectado



Mesmo no ambiente digital, é possível manter a conexão consigo. Daniela sugere usar a internet como uma ferramenta para se observar emocionalmente. Quando sentimos inveja ao ver a conquista de alguém, por exemplo, essa reação pode sinalizar uma necessidade interna não atendida.

Com essa percepção, é mais fácil tomar decisões conscientes e evitar que a vida se torne uma competição constante. Além disso, a prática de registrar pequenos momentos positivos do dia, como em um diário de gratidão, pode fortalecer o olhar para dentro e alimentar o autorreconhecimento.