4 benefícios da massa magra após os 50 anos

A perda de massa muscular, comum após os 50 anos, pode levar a diversos problemas de saúde.

Entre os fatores que podem causar perda dessa massa é a má alimentação, falta de exercício físico regular e pouca hidratação.

De acordo com o Dr. Nemi Sabeh, médico do esporte credenciado pela Omint, a perda de massa magra no corpo pode levar ao aumento da glicemia no sangue e causar muitas consequências.

Benefícios da massa muscular após os 50 anos

Controle da Glicemia:

Com a perda muscular, a glicemia tende a aumentar, o que pode levar ao diabetes.

Melhora da Mobilidade:

A massa muscular é essencial para a realização de atividades do dia a dia. A perda dessa massa pode levar à dificuldade de realizar atividades simples e aumentar o risco de quedas.

Saúde Mental:

A prática de exercícios físicos estimula a produção de hormônios como endorfina, serotonina e dopamina, que promovem o bem-estar e ajudam a combater a depressão e a ansiedade.

Longevidade:

Fortalecer os músculos do seu corpo ajuda a prevenir doenças, aumenta a energia e melhora a qualidade de vida em geral.

Como aumentar a massa muscular após os 50 anos?

Praticar exercícios físicos de força regularmente, como a musculação ;

; Alimentar-se bem, com uma dieta rica em proteína;

Beber bastante água para ajudar no bom funcionamento do organismo;

Procurar um profissional educador físico para te ajudar a ter um treinamento adequado às suas necessidades e condicionamento físico.

*Com informações do portal Edicase

