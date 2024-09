Como comprar frutas da estação: 3 dicas para aproveitar o melhor da safra

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Em 25 de agosto, é comemorado o "Dia do Feirante", uma homenagem aos profissionais que, com dedicação, vendem produtos em feiras livres.

Essas feiras, comuns em várias cidades, oferecem uma vasta seleção de alimentos frescos, com destaque especial para as frutas da estação.

Além de serem uma escolha mais econômica, elas trazem vantagens que vão além do preço. Consumir frutas sazonais é uma prática que alia saúde, sustentabilidade e apoio à economia local.

Adotar frutas da época no cardápio é uma maneira inteligente de garantir uma alimentação equilibrada, rica em nutrientes e com menor impacto ambiental. Elas são mais frescas, saborosas e nutritivas, já que estão no auge do seu ciclo natural.

A seguir, confira as dicas da nutricionista Silvana Alencar para escolher as melhores frutas da estação e como isso pode beneficiar a sua saúde e o meio ambiente.

Valor nutricional superior e impacto positivo no meio ambiente



Quando optamos por frutas da estação, estamos consumindo alimentos em seu melhor estado natural, sem a necessidade de aditivos ou processos que afetam a qualidade do produto.

"Frutas da época frequentemente são menos processadas e têm menos aditivos, já que não precisam ser transportadas por longas distâncias ou armazenadas por períodos prolongados.

Isso significa que você está consumindo alimentos em seu estado mais natural e nutritivo", explica Silvana Alencar, nutricionista e professora do curso de Nutrição da Faculdade Pitágoras.

Além disso, frutas como morangos e framboesas, quando consumidas em sua temporada, possuem maior concentração de vitamina C e compostos antioxidantes, que ajudam na prevenção de doenças crônicas e fortalecem o sistema imunológico.