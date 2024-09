Como prevenir calvície ou afinamento do cabelo? Confira 7 dicas importantes

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A calvície, também conhecida como alopecia, é uma condição que preocupa tanto homens quanto mulheres. Embora esteja mais associada aos homens, a perda de cabelo também afeta as mulheres, muitas vezes causando impacto significativo na autoestima.

Caracterizada pela perda gradual de cabelo, a alopecia pode ocorrer em diversas regiões do couro cabeludo e em diferentes graus.

Mas a boa notícia é que há medidas que podem ser tomadas para prevenir ou retardar esse processo.

Como saber se tenho calvície?

Uma das primeiras mudanças perceptíveis na calvície feminina é o afinamento e a perda de volume dos fios, o que dá a impressão de que o cabelo já não cresce como antes.

Segundo a dermatologista Dra. Lilian Brasileiro, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, "nas mulheres, logo no início da calvície, a primeira impressão é que o cabelo perdeu o peso, o volume, já não cresce mais; até que progressivamente a rarefação chega ao ponto de expor ou esboçar o esbranquiçado do couro cabeludo".

Esse afinamento costuma ocorrer na parte superior da cabeça e na linha média do cabelo, sem causar falhas circulares, como ocorre com mais frequência nos homens.

Nos homens, o afinamento começa geralmente com a recessão da linha frontal do cabelo e a formação de uma área calva na coroa do couro cabeludo.

Ao longo do tempo, essas áreas podem se expandir e se unir, resultando em um couro cabeludo visivelmente calvo.

Conforme explica a Dra. Lilian, "o afinamento masculino começa com a recessão da linha do cabelo na região frontal (as famosas ‘entradas’) e a formação de uma área calva na coroa do couro cabeludo".

7 dicas para prevenir a calvície

1. Importância de um sono de qualidade



Uma dica essencial para prevenir o afinamento capilar é garantir um sono de qualidade. Dormir cedo, de preferência antes das 22h30, ajuda a manter ciclos de sono profundos e restauradores, o que é fundamental para os processos regenerativos do organismo, incluindo o folículo capilar.

Segundo a Dra. Lilian Brasileiro, "essa medida é importante para que seus ciclos de sono profundo sejam suficientes para que todo seu organismo tenha tempo de realizar seus processos regenerativos".

2. Alimentação equilibrada



A dieta desempenha um papel crucial na saúde capilar. Alimentos ricos em vitaminas e minerais, como frutas, vegetais, peixes, nozes e sementes, fornecem os nutrientes necessários para a manutenção dos fios.

Embora o mercado ofereça suplementos e nutracêuticos, a Dra. Lilian ressalta que "nada substitui uma dieta equilibrada, rica em vitaminas e minerais essenciais para a saúde do cabelo".