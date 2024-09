3 exercícios para fortalecer o joelho

A abdução de quadril é um exercício simples que pode ser realizado com o auxílio de um elástico ao redor das pernas. Para executá-lo, fique em pé ou deite-se com os pés alinhados e encaixe o elástico nas pernas.

"Com os pés dentro do elástico, [deve-se] levantar a perna lateralmente de forma controlada. Em seguida, [deve-se] retornar à posição inicial e repetir o movimento com a outra perna", explica Ana Carolina.

Esse exercício fortalece os músculos ao redor dos quadris, ajudando a estabilizar o joelho.

A extensão de quadril reduz o risco de lesões e alivia a pressão no joelho (Imagem: David Herraez Calzada | Shutterstock)

Para realizar a extensão de quadril, posicione-se de quatro apoios sobre um colchonete, com os joelhos e os braços no solo.

De forma lenta e controlada, levante uma perna em direção ao teto, mantendo o quadril alinhado. Após o movimento, retorne à posição inicial e repita o exercício com a outra perna.

"Um quadril forte pode ajudar a alinhar corretamente a articulação do joelho, reduzindo o risco de lesões e aliviando a pressão sobre ele", acrescenta a especialista. Esse exercício é excelente para fortalecer os músculos do quadril e, consequentemente, proteger os joelhos.

3. Flexão de quadril no solo



Para realizar a flexão de quadril no solo, comece posicionando um colchonete no chão. Sente-se com as pernas esticadas e as mãos apoiadas atrás do corpo, com os cotovelos bem estendidos.

Levante o quadril, sustentando o peso com as pernas e os braços. Eleve uma das pernas com o joelho esticado para cima, enquanto a outra permanece esticada no solo.

Retorne à posição inicial de forma controlada e alterne as pernas durante o exercício. "É importante ressaltar que os exercícios devem ser orientados e acompanhados por um profissional qualificado", finaliza Ana Carolina Matos.