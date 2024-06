Concurso Púlibico Nacional: TSE libera edital com 389 vagas e salários de até R$13.994,78

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

As oportunidades serão distribuídas entre o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e os TREs de todos os estados, exceto Tocantins

O Diário Oficial da União (DOU) publicou nesta quarta-feira o edital do concurso unificado da Justiça Eleitoral. Os salários variam entre R$ 8.529,67 e R$13.994,78.



Das 389 vagas ofertadas, são 116 para cargos de analista judiciário e 273 para cargos de técnico judiciário, além da formação de cadastro reserva.

As inscrições abrem no dia 4 de junho e vão até 18 de julho de 2024 e poderão ser feitas no site da Cebraspe, organizadora da seleção.

O certame segue as regras estabelecidas pela Resolução TSE nº 23.724, de 10 de outubro de 2023 que prevê a reserva de 20% de vagas para pessoas negras, 10% para pessoas com deficiência e 3% para pessoas indígenas.

Quais órgãos poderão receber inscrições?

Ao todo, são 27 tribunais com vagas disponíveis no edital. Confira quais são: