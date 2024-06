Codevasf tem concurso público nacional aberto até a próxima segunda-feira (10)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Codevasf (Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba) está com últimos dias para inscrições no Concurso Público. O edital fecha no dia 10 de junho.

São 61 oportunidades em vagas ensino superior para 11 cargos nas áreas de Administração, Contabilidade, Economia, Engenharia (Civil, Mecânica e Pesca), Estatística, Geologia, Jornalismo, Publicidade e Propaganda e Tecnologia da Informação (TI).

Todos os cargos, exceto o de Analista em Comunicação (Jornalismo), possuem carga horária de 40h semanais. A referida tem jornada de trabalho de 25h.

Além disso, todas as vagas possuem a mesma remuneração prevista no edital no valor de R$9.065,95 e taxa de inscrição de R$90,00.

Confira os cargos, suas respectivas áreas e quantidade de vagas:

Analista em Comunicação - Jornalismo - 8 vagas



- Analista em Desenvolvimento Regional - Administração - 17 vagas



- Analista em Desenvolvimento Regional - Contabilidade - 3 vagas



- Analista em Desenvolvimento Regional - Economia - 1 vaga



- Analista em Desenvolvimento Regional - Engenharia Civil - 18 vagas



- Analista em Desenvolvimento Regional - Engenharia Mecânica - 1 vaga



- Analista em Desenvolvimento Regional - Engenharia de Pesca e Aquicultura - 2 vagas



- Analista em Desenvolvimento Regional - Estatística - 1 vaga



- Analista em Desenvolvimento Regional - Geologia - 1 vaga



- Analista em Desenvolvimento Regional - Publicidade e Propaganda - 1 vaga



- Analista em Desenvolvimento Regional - Tecnologia da Informação - 8 vagas

A seleção possui vagas reservadas para Pessoas com Deficiência, e Pessoas Negras ou Indígenas.

As vagas estão espalhadas pelas cidades de Brasília/DF, Montes Claros/MG, Bom Jesus da Lapa/BA, Petrolina/PE, Maceió/AL, Teresina/PI, São Luis/MA, Goiânia/GO, Palmas/TO, Macapá/AP e Belém/PA.

Os interessados podem se inscrever pelo site da banca organizadora, Cebraspe, clicando aqui.