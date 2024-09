Ferreira Costa está com vagas abertas sazonais e todas podem ser estendidas a PCD

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Com mais de 100 vagas em Pernambuco, a Ferreira Costa oferece oportunidades para diversas áreas; para se candidatar, basta se inscrever pela internet

O Home Center Ferreira Costa está com diversas vagas em aberto para o período sazonal em várias áreas, e todas as oportunidades podem ser estendidas a PCD.

São mais de 100 oportunidades de emprego em Pernambuco, voltadas para as cidades de Recife, Caruaru e Garanhuns.

Ferreira Costa oferece 100 vagas de emprego em Pernambuco

Para quem está procurando emprego, na loja localizada na Av. Mal. Mascarenhas de Morais, 2967 - Imbiribeira, Recife – PE tem vagas para Auxiliar de depósito e atendente.

Já na loja localizada na R. Cônego Barata, 275 - Tamarineira, Recife – PE, as vagas são para Auxiliar de prevenção, Atendente, Operador de Loja, Auxiliar de Depósito, Montador de Móveis, Apoio de Loja, Operadora de SAC, Auxiliar de Ecommerce.

Na loja localizada na Av. dos Estados, 129 - Nova Caruaru, Caruaru – PE tem vagas para Auxiliar de Depósito, Apoio de Caixa, Atendente, separador, encanador, apoio e serviços gerais.

Já na loja localizada na Av. Santo Antônio, 515 - Centro, Garanhuns - PE tem vaga para Auxiliar de Depósito, Atendente, Operador de loja, Encarregado de Depósito, Supervisor de Manutenção e Auxiliar de Prevenção de Perdas.

As candidaturas são feitas através do site https://carreiras.ferreiracosta.com/.

E as vagas são divulgadas nas redes sociais através das plataformas Instagram e Linkedin. Confira os endereços abaixo: https://instagram.com/ferreiracostacarreiras?igshid=YmMyMTA2M2Y=

e https://www.linkedin.com/company/ferreiracosta/

A Ferreira Costa respeita as diferenças de cada um e valoriza os seus talentos para as oportunidades de crescimento e desenvolvimento profissional oferecidas nas nossas unidades.

Sobre a Ferreira Costa

Com 140 anos de história, a Ferreira Costa (@ferreiracosta), maior Home Center do Nordeste, está presente nos estados de Pernambuco, Bahia, Sergipe, Paraíba e Rio Grande do Norte, levando ao consumidor mais de 80 mil itens para casa, construção e decoração.



Além de suas nove lojas, a Ferreira Costa também possui o e-commerce www.ferreiracosta.com e o App, com entrega para todo Brasil.