Gabarito do concurso dos Correios 2024: confira quando será divulgado

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

As provas do concurso dos Correios foram realizadas neste domingo (15) em 306 localidades de todas as regiões do Brasil. Mais de 1,6 milhão de pessoas se inscreveram no certame.

A maioria dos inscritos (1,5 milhão) disputa uma vaga de nível médio, para o cargo de agente de Correios (carteiro). Os demais candidatos disputam cargos de nível superior, para analista de Correios de diversos perfis profissionais.

As especialidades de nível superior são: advogado, analista de sistemas, arquiteto, arquivista, assistente social e engenheiro.

No total, são mais de 3.511 vagas disponíveis, sendo 3.099 para carteiro e 412 para analista. Os salários variam entre R$ 2.429,26 a R$ 6.872,48.

No entanto, para engenheiros e arquitetos, os salários serão ajustados para atender ao piso legal das categorias, atualmente em R$ 10.302.

A estatal oferece ainda vale-alimentação/refeição de cerca de R$ 1,4 mil. Também há possibilidade de adesão a plano de saúde e previdência complementar.

Provas e gabarito

Os candidatos dos cargos de nível médio precisaram responder 50 questões de múltipla escolha neste domingo, prova de caráter eliminatório e classificatório. As disciplinas foram língua portuguesa, matemática, noções de informática, conhecimentos gerais e código de conduta ética e integridade.

Já os de nível superior fizeram a prova objetiva, com 50 questões das seguintes disciplinas: língua portuguesa; matemática; noções de informática; código de conduta ética e integridade; conhecimentos específicos, e uma prova discursiva, com redação de até 30 linhas.

O gabarito preliminar do concurso está previsto para ser divulgado nesta segunda-feira (16), assim como os cadernos de provas. O candidato deve acompanhar o site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) para obter as informações oficiais do certame.

Quando sai o resultado da prova dos Correios?

Os resultados da prova objetiva ainda não têm previsão para divulgação. As próximas fases do concurso serão reveladas pela banca em janeiro de 2025.

O concurso dos Correios terá validade de um ano - contado a partir da homologação do resultado final - podendo ser prorrogado por igual período.

O último concurso público nacional dos Correios tinha sido realizado em 2011. O número de candidatos em 2024 supera em 55% o do último certame.

Confira as informações sobre o edital do concurso dos Correios