Concurso dos Correios: resultado sai nesta terça-feira (14); veja como conferir

Mais de um milhão de candidatos concorrem às 3.511 vagas no concurso dos Correios. Do total, 3.099 são para nível médio, e 412 para nível superior.

De acordo com o cronograma do certame, o resultado deve sair nesta terça-feira (14). A lista de aprovados será disponibilizada no site da banca responsável pelo concurso, o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação.

Concurso

Os candidatos de nível médio aprovados no concurso terão remuneração inicial de R$ 2.486,88, com carga horária de 44 horas semanais.

Já os aprovados para nível superior, receberão R$ 6.872,48, exceto especialidades de Arquitetura e Engenharia, que terão remuneração inicial de R$ 10.302,00.