Concurso público: Hemobrás prorroga inscrições para seleção

As inscrições para o Concurso Público da Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (Hemobrás) foram prorrogadas. Quem não realizou a inscrição tem até as 16h do dia 30 de janeiro. Já aqueles que iniciaram o processo mas não concluíram a inscrição, poderão reimprimir o boleto e efetuar pagamento até as 20h do dia 31 de janeiro, de acordo com o site do Instituto Consulplan.

Vagas disponíveis

As vagas serão para preencher tanto o quadro pessoal quanto para cadastro reserva em diversos níveis e áreas da empresa. Confira:

Técnico Industrial e de Gestão Corporativa;

Assistente Industrial e de Gestão Corporativa;

Analista Administrativo de Assuntos Corporativos;

Analista Industrial de Hemoderivados e Biotecnologia.

Inscrições

Com salários que podem chegar até R$ 8.912,54 + benefícios, as inscrições para o concurso Hemobrás devem ser realizadas exclusivamente no site do instituto Consulplan. Vale lembrar que é possível se inscrever para até dois cargos, desde que os turnos das provas não coincidam.

O valor da taxa de inscrição varia de acordo com o cargo, sendo:

R$ 60,00 para os cargos de Assistente Industrial, Técnico Industrial e Gestão Corporativa; e

R$ 80,00 para as funções de Analista Industrial de Hemoderivados e Biotecnologia, e Analista Administrativo(a) de Assuntos Corporativos.

Processo seletivo

O processo seletivo contará com duas etapas principais:

Prova Objetiva de Múltipla Escolha: de caráter eliminatório e classificatório, válida para todos os empregos.

de caráter eliminatório e classificatório, válida para todos os empregos. Avaliação de Títulos: exclusiva para cargos de nível superior, com caráter apenas classificatório.

As provas objetivas vão ocorrer na cidade de Recife, Pernambuco, e estão previstas para o dia 16 de março de 2025, em dois turnos.

Os aprovados serão lotados em Pernambuco, nas cidades de Recife ou Goiana. A lotação poderá ser alterada para outras unidades da Hemobrás, de acordo com a necessidade da empresa, ao longo do contrato de trabalho.

Serviço

Para mais informações sobre o Edital e o cronograma, acesse o site oficial do Instituto Consulplan: www.institutoconsulplan.org.br. Em caso de dúvidas entre em contato pelo telefone 0800 100 4790 ou pelo “Fale Conosco” disponível no site oficial.