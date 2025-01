Concurso MPU: 152 vagas e salários de até de até R$ 13,9 mil, veja como se inscrever

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O edital do Ministério Público da União possui vagas de ensino superior para todas as capitais do País, inscrições se iniciam neste mês de janeiro

Foi divulgado o edital do concurso MPU 2025, que oferece 152 vagas em diversas áreas para cargos de técnicos e analistas.

Os salários podem chegar a R$13.994,78, com oportunidades em todo o país, com reserva de vagas para cotas raciais e pessoas com deficiência.

As inscrições estarão abertas entre 13 de janeiro e 27 de fevereiro, com provas previstas para 4 de maio.

Vagas e requisitos do MPU

O concurso abrange vagas para técnicos em diferentes especialidades, todas com exigência de nível superior.

As oportunidades estão distribuídas entre as áreas de Administração, Enfermagem e Policial Institucional.

Técnico de Administração: 56 vagas, exigindo formação superior em qualquer área, com salário de R$8.529,65;



Técnico Policial Institucional: 8 vagas, com exigência de nível superior e CNH na categoria B ou superior, também com salário de R$8.529,65;



Técnico de Enfermagem: 1 vaga, destinada a graduados em Enfermagem, com salário de R$8.529,65.

A distribuição das vagas para as funções de técnico é regionalizada. Para o cargo de técnico de administração, haverá uma vaga em cada capital do país, além de 30 vagas para o Distrito Federal.

Para o cargo de técnico policial institucional, as vagas estão distribuídas entre Acre, Amapá, Amazonas, Distrito Federal, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins.

Já para o cargo de técnico de enfermagem, há uma vaga para o Distrito Federal.

Para analistas

Para os cargos de analista, a oferta é de 88 vagas, com salários de R$13.994,78. As vagas são para as seguintes especialidades:

Analista de Direito: 56 vagas para graduados em Direito.



Analista Especializado: 32 vagas em áreas como Engenharia, Psicologia, Medicina e outras, exigindo formação superior específica.

O concurso contempla a reserva de vagas para negros e pardos (20%) e pessoas com deficiência (10%) em todos os cargos.

As áreas de especialização podem ser:

Atuarial



Biblioteconomia



Clínica Médica



Comunicação Social



Desenvolvimento de Sistemas



Enfermagem



Ginecologia



Odontologia



Oftalmologia



Perito em Antropologia



Perito em Arquitetura



Perito em Biologia



Perito em Contabilidade



Perito em Economia



Perito em Engenharia Agronômica



Perito em Engenharia Civil



Perito em Engenharia de Seg. do Trabalho



Perito em Engenharia Elétrica



Perito em Engenharia Florestal



Perito em Engenharia Mecânica



Perito em Engenharia Sanitária



Perito em Geografia



Perito em Geologia



Perito em Medicina do Trabalho



Perito em Oceanografia



Perito em Tecnologia da Informação e Comunicação



Psicologia



Serviço Social



Suporte e Infraestrutura



Junta Médica em Psiquiatria



Arquivologia

Para o cargo de analista de direito, haverá uma vaga em cada capital do país, além de 30 vagas para o Distrito Federal.

Para o cargo de analista especializado, as vagas estarão concentradas no Distrito Federal, com uma vaga para cada especialidade.

Inscrições e isenções

As inscrições deverão ser feitas exclusivamente no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), responsável pelas provas, entre 13 de janeiro e 27 de fevereiro.

A taxa de inscrição é de R$95 para técnicos e R$120 para analistas. Membros de famílias de baixa renda e doadores de medula óssea podem solicitar isenção da taxa entre 13 e 15 de janeiro.

Provas do MPU

As provas do concurso serão aplicadas em 4 de maio de 2025, nas capitais de todo o país, incluindo o Distrito Federal.

Os candidatos a analista farão a prova das 8h às 12h30, enquanto os candidatos a técnico realizarão a prova das 15h às 19h30.

A prova objetiva será composta por 80 questões, divididas em dois módulos:

Módulo I – Conhecimentos Gerais (50 questões).



Módulo II – Conhecimentos Específicos (30 questões).

Para ser aprovado, o candidato deverá acertar, no mínimo:

12 questões no Módulo I.



25 questões no Módulo II.



45 questões no total.

Além da prova objetiva, todos os candidatos (exceto para o cargo de técnico policial institucional) deverão realizar uma prova discursiva, que consistirá em uma redação dissertativa-argumentativa de 20 a 30 linhas.

Vale destacar que o edital foi publicado no Diário Oficial da União e deve ser acessado pelos interessados no concurso.

