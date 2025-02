Concurso de Jaboatão dos Guararapes: prefeitura anuncia primeiras convocações

A Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, anunciou nesta quarta-feira (5) a homologação do resultado do concurso público do município e a convocação de aprovados. A publicação da homologação será feita no Diário Oficial do Município desta quinta-feira (6). Já as primeiras convocações serão realizadas no sábado (8).

O concurso teve 1.582 aprovados para 63 cargos, sendo 48 para nível superior e 15 para médio e técnico. Os profissionais incluem advogados, assistentes sociais, enfermeiros, médicos neurologistas, psiquiatras infantis, guardas municipais e agentes de trânsito.

"Vamos começar a nomear os profissionais à medida que aconteça a troca da seleção simplificada, ou iremos contratar sem precisar desse desligamento. Quero parabenizar todos os aprovados no concurso e dizer que, agora, vocês fazem parte da família de Jaboatão dos Guararapes", declarou o prefeito, Mano Medeiros.

Validade do concurso



Segundo a gestão municipal, a investidura nos cargos efetivos para os quais os candidatos foram aprovados obedecerá à legislação de regência de cada cargo, bem como às normas estabelecidas no edital do certame.

O concurso tem validade de dois anos, a contar da data da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por mais dois anos.