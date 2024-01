Carnaval de Olinda 2024: Confira a programação de shows, com Alceu Valença, Raphaela Santos e Pitty

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Abertura contará com Nação Zumbi e Alceu Valença; sexta-feira (9) continuará dedicada ao brega, com Priscila Senna e Raphaela Santos

Com o tema "O Carnaval de Olinda é a cara da gente", a Prefeitura de Olinda divulgou, nesta segunda-feira (22), a programação do principal polo da festa (o palco da Praça do Carmo) para 2024.

De acordo com a gestão municipal, a expectativa é de que 4 milhões de foliões passem pela Marim dos Caetés, incremento de quase R$ 400 milhões na economia da cidade.

A abertura da festa ocorre na quinta-feira (08/02), com um cortejo especial com os Patrimônios Vivo do Estado de Pernambuco: O Homem da Meia-Noite, Elefante de Olinda, Pitombeira dos Quatro Cantos e a TCM Cariri Olindense.

A concentração do desfile começa às 17h, nos Quatro Cantos. Às 18h, percorrem as principais ruas do Sítio Histórico, Rua da Ribeira, passa em frente à sede da Prefeitura, desce a Rua 27 de janeiro, segue pela Avenida Liberdade, e chega na Apoteose da festa, na Praça do Carmo.

Polo da Praça do Carmo

Banda Nação Zumbi - @OLUCALIMA Alceu Valença - Fotos: Jan Ribeiro/Secult-PE/Fundarpe

A partir das 19h, os shows começam no polo do Carmo. Sobem ao palco Ed Carlos, Maciel Salú, Banda Nação Zumbi e, por fim, o rei do Carnaval de Olinda, Alceu Valença.

Assim como em 2023, a sexta-feira (9/2) será dedicada ao brega, com MC Tocha, Banda Labaredas, Kelvis Duran, Sheldon, Priscila Senna e Raphaela Santos.

Entre o sábado (10/2) e a terça-feira (13/02), o mesmo palco recebe nomes como Martinália, Ave Sangria, Fundo de Quintal, Pitty, Siba, Mombojó, Otto, Banda Eddie, Almério e Academia da Berlinda. Confira a programação por dia no final da matéria.

Mais polos



Além do Carmo, outros seis polos multiculturais vão completar a programação da festa. São eles: Polo Guadalupe, Polo Varadouro da Cultura Popular, Polo Rio Doce, Polo Xambá, Polo Alafin Oyó e Polo de Acolhimento.

Esses demais palcos ainda terão programações divulgadas, mas devem priorizar a cultura popular e a cena local, que parte do frevo e maracatu, com as tradicionais orquestras e nações; passando pelo caboclinho; samba; afoxé; manguebeat; e o brega.

Eleição de homenageados

Paulo Rafael no Palco Instrumental do Festival de Inverno de Garanhuns 2013 - RICARDO MOURA/SECULT PE Mestra coquista Mãe Beth de Oxum - JAN RIBEIRO / SECULT-PE

A escolha dos homenageados será realizada através de votação popular, realizada em um totem do Shopping Patteo Olinda, entre os dias 22 e 25. Também será possível votar no site da Prefeitura: olinda.pe.gov.br. O público precisará escolher uma personalidade em vida e outra "in memorian". A divulgação dos escolhidos será no dia 26.

Entre os candidatos a homenageados em vida, estão Dona Dá, Mestra Ana Lúcia, Mãe Beth de Oxum, João do Elefante, Reginaldo da Paz. Entre os "in memorian", estão Lord de Olinda, Paulo Rafael, Margarida Sambão, Bartholoeu Santiago e Leo de Vassoura.

Decoração

Decoração Carnaval de Olinda em 2023 - ALICE MAFRA/OLINDA

Neste ano, a estrutura para o Carnaval vai contar com este pontos de decoração. Quatro desses locais recebem decoração aérea: Avenida Liberdade, Rua 15 de Novembro, Mercado da Ribeira e Rua do Mercado Eufrásio Barbosa, totalizando 4.824 metros quadrados.

Já as ruas laterais ao Mercado Eufrásio Barbosa, a Praça Laura Nigro, o Largo do Varadouro e a Praça do Carmo receberão painéis. A arte dos painéis é de responsabilidade dos artistas João Carlos Leite e Maria Ylma Costa.

Todas as ruas do Sítio Histórico irão receber decoração com material utilizado em fitas em TNT e fitas metálicas. No Palácio dos Governadores, sede do Executivo Municipal, a decoração será em franja metálica.

Confira a programação completa do Carnaval de Olinda

Quinta-feira (8/2)

17h Cortejo Especial Carnavalesco

18h Ed Carlos

19h30 Maciel Salú

21h Nação Zumbi

23h Alceu Valença

Sexta-feira (9/2)

17h MC Tocha

18h Kelvis Duran

19h30 Sheldon Ferrer

21h Banda Labaredas

22h Raphaela Santos

0h Priscila Senna

Sábado (10/2)

16h Zuza Miranda

17h André Rio

18h30 Lenine e SpokFrevo Orquestra

20h Martinália

21h30 Ave Sangria

23h Orquestra Contemporânea de Olinda

Domingo (11/02)

17h Fundo de Quintal

18h30 Renatto Pires

20h Devotos

21h30 CHINA

23h Pitty

Segunda-feira (12/02)

18h Banda Carranza - Cena Peixinhos

19h30 Siba

21h Mombojó

22h30 Coco Raízes de Arcoverde

0h Otto

Terça-feira (13/02)

18h Mestre Ambrósio

19h30 Banda Eddie

21h Almério

22h30 Orquestra de Bolso

0h Academia da Berlinda