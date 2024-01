Reginaldo Rossi ganha megamural no Centro do Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A mais recente homenagem ao saudoso Reginaldo Rossi (1944-2013) no Recife é o megamural intitulado 'O Rei é Rua'. A cidade, berço do artista e palco de suas memórias no bairro periférico dos Coelhos, testemunhou o surgimento de uma pintura de 483m², eternizando a figura marcante de Rossi e suas inesquecíveis canções.

A obra foi assinada pela Osmo Crew (@osmo_crew) e representa a primeira tela gigante do Recife produzida por um coletivo de artistas. Agora, o legado de Rossi, que transcende o tempo e continua a inspirar diversas gerações artísticas, ocupa um lugar central no coração da cidade.

A grandiosa obra encontra seu lar na movimentada Avenida Conde da Boa Vista, mais precisamente no Edifício Rostand (nº 569), presenteando os transeuntes com um espetáculo visual que reverencia o cantor e compositor pernambucano, aclamado como o "Rei do Brega". Não por acaso, o Movimento Brega foi oficialmente reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial do Recife em 2021, ressaltando a importância deste gênero musical na identidade da cidade.

“Hoje, o brega não é só um ritmo musical, mas sim um movimento cultural com características próprias e diversas. Reginaldo Rossi foi o artista da música popular que deu o pontapé inicial nisso tudo. Foi a partir dele que o brega se tornou a trilha sonora das nossas memórias afetivas e coletivas, permeando as nossas vidas. Não tem como olhar para Recife, viver em Recife e não lembrar do Rei. Foi por todas essas razões que escolhemos pintar o patrono do brega nesse projeto tão grandioso", destacou Felipe Lemos, integrante do coletivo de artistas e também produtor executivo do projeto.

MEGAMURAL DO REI

Inspirada pelo tema 'Recife Cidade da Música', título recebido pela Unesco, a obra foi contemplada pelo Edital de Megamurais da Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria Executiva de Inovação Urbana, além de contar com o apoio da Tintas Iquine e do restaurante Fogão A Lenha. “O ano começa com essa belíssima homenagem a Reginaldo Rossi atraindo os olhares dos recifenses e turistas que transitam por um dos principais corredores do Recife e marcando também seus 80 anos de legado. O Carnaval 2024 também reserva mais homenagens ao nosso Rei do Brega. A previsão é que, ao longo desse ano, mais seis megamurais exaltem e valorizem a cultura e os artistas da nossa cidade”, ressaltou a secretária executiva de Inovação Urbana, Flaviana Gomes.

NOVAS CORES NO CENTRO

O megamural, cujo processo de criação teve início em 1º de dezembro de 2023 e foi concluído no último sábado (20), foi realizado pela Osmo Crew. Este grupo, composto pelos artistas Felipe Lemos, Shell Osmo, Tati Naara, Bizarro, Ant Social Osmo, Torvi Osmo, Sgnik, Smook e Remy Ferreira, conta com uma experiência de mais de 15 a 20 anos de carreira. Utilizando técnicas avançadas na manipulação de cores, luz e sombra na expressão da arte urbana, a equipe conseguiu conferir movimento à camisa utilizada por Rossi.

“Uma multiplicidade de estéticas, histórias e suor pincelou cada metro quadrado do megamural. A arte dialoga com a periferia e o cotidiano recifense, mostrando a vivência de Reginaldo Rossi em bairros periféricos da nossa cidade, que tanto o inspirou, sobretudo nas composições. É como se ele estivesse fazendo reencontros com o seu território”, completou Lemos.