Borsoi Café abre segunda unidade no Riomar Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O Borsoi Café consolidou oito anos atividades abrindo uma segunda unidade no Riomar Recife, Zona Sul do Recife, na última terça-feira (12).

A primeira unidade do café nasceu há uma década, por iniciativa da empresária e fotógrafa Paloma Amorim, no Edifício Califórnia. O nome "Borsoi" é uma homenagem ao renomado arquiteto Acácio Gil Borsoi, responsável pelo projeto arquitetônico do Califórnia, um dos prédios mais antigos da Avenida Boa Viagem.

"Em relação aos cafés, queremos oferecer uma experiência sensorial através dos nossos grãos especiais. Na cozinha, continuamos produzindo nossas comidinhas afetivas com um cardápio autoral e nossos clássicos assinados por Taci Teti, chef responsável pelo Borsoi Boa Viagem", explica Paloma Amorim, CEO e fundadora da cafeteria.

Conexão com arquitetura

Borsoi Café aposta em grãos especiais e cardápio autoral - DIVULGAÇÃO

Essa conexão com a arquitetura brasileira moderna reflete na preocupação do café pela estética e o conforto. "O Borsoi nasceu na sala da minha casa. Então, para mim, ele tem esse tom de conforto, de lar", diz Paloma Amorim.



"Queremos levar essa estética, uma identidade que já é muito estabelecida do Borsoi, das cores, desse clima aconchegante para a nossa segunda unidade. Somado a isso, queremos agregar valor aos pequenos lugares que tragam o hábito do café."

Identidade da unidade do Riomar

Nova unidade do Borsoi Café no RioMar Recife - DIVULGAÇÃO

No Riomar Recife, o novo projeto arquitetônico é assinado por Cecília Lemos. "A gente tem que ter o pé no passado e a antena parabólica voltada para o futuro, como diria Chico Science. Por isso a gente manteve essa identidade do Borsoi trazendo uma nova roupagem. Foi difícil, mas ao mesmo tempo acho que ficou bem fluido", explicou Cecília.

"Quando a gente pensou em um banco que remete a uma biblioteca e outros detalhes da decoração, a intenção foi materializar a ideia de trazer esse momento precioso de ler um livro e degustar sabores especiais de café", explica Paloma.

"A bancada com balcão e cadeiras aproxima o público do barista e permite conversas sobre a bebida, preparos, variações e grãos. Acho que o projeto de Cecília é a identidade marcante que o Borsoi já tem, de uma forma mais madura, requintada e charmosa."