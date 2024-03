Exposição que celebra o centenário de Corbiniano Lins é prorrogada no RioMar Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Com obras e história do artista, "100 anos de Corbiniano Lins – a festa" fica em cartaz até o dia 30 de março

Devido ao sucesso desde a sua estreia, a exposição "100 anos de Corbiniano Lins – A Festa" foi prorrogada e ficará em cartaz até o dia 30 de março no RioMar Recife, com acesso gratuito.

O projeto celebra o centenário de nascimento de um dos mais importantes artistas negros da arte moderna e contemporânea de Pernambuco.

Instalada na Praça de Eventos 2, localizada no Piso L1, a exposição conta com cerca de 80 obras de Corbiniano Lins, inclusive com 50 delas disponíveis para venda.

Democratizando a arte

Exposição "100 anos de Corbiniano Lins – A Festa", no RioMar Recife - Arnaldo Carvalho/Especial para o RioMar Recife

A exposição é um projeto que tem como princípio a democratização da história e arte do artista, que desenvolveu trabalhos em técnicas diversas, tendo se popularizado pelas esculturas em alumínio fundido espalhadas pelo Recife e outras capitais do Nordeste.

O projeto inclui obras e a história do artista e conta sempre com dois educadores presentes, para orientação dos conteúdos educativos e simbólicos.

"Está sendo muito importante para mim e meus familiares trazer uma exposição desse porte para o RioMar Recife, empreendimento que comporta vários públicos que estão tendo a possibilidade de ter contato com a vida e obra de Corbiniano. Muitas pessoas passam pelas obras de Corbiniano e não sabem que são dele, então fazer um evento como esse no shopping é uma novidade e tem sido muito gratificante", Chico Lins, filho de Corbiniano Lins.

Serigrafias

O projeto "100 anos de Corbiniano Lins – a festa!" ganha esse nome por conta do álbum de serigrafias: Recife de janeiro a janeiro, de 1974, encontrado durante a pesquisa curatorial, com 10 serigrafias pouco vistas pelo grande público e um texto de Hermilo Borba Filho que leva o título “Corbiniano: a festa”. A exposição conta com a curadoria de Bruna Pedrosa e educativo elaborado por Carol Corrêa, colaboradoras do artista ainda em vida.

Integrante do Ateliê Coletivo nos anos 50, liderado por Abelardo da Hora, Corbiniano colaborou com artistas como Zé Claudio, Brennand, Samico, entre outros.

"A exposição no RioMar Recife possibilita ao público ter acesso de forma democrática à cultura. O RioMar sempre apoia a cultura e as iniciativas das mais diversas formas de expressão, na arte, na música, dança, literatura, e fica o convite para o público visitar a exposição", afirma Denielly Halinski, gerente de Marketing do RioMar Recife.

"A exposição é uma festa em homenagem à memória de Corbiniano Lins e ao legado artístico que ele deixou. Ele era um multiartista que tralhava com linguagens diversas, sendo bom em todas elas. A exposição busca mostrar isso, apresentando ao menos uma obra de cada técnica e dando protagonismo às serigrafias, pouco vistas pelo público, uma vez que não existe uma catalogação da obra do artista, além das esculturas em alumínio fundido com variados temas, pelas quais ele é mais conhecido", detalha Bruna Pedrosa.

SERVIÇO

"100 anos de Corbiniano Lins – a festa!"

Quando: até 30 de março

Onde: Praça de Eventos 2 no Piso L1 do RioMar Recife.

Quanto: Acesso gratuito