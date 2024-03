Faustão faz embolização após atraso em recuperação de transplante de rins

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O apresentador Fausto Silva, de 73 anos, teve de passar por uma embolização nesta semana após atraso em recuperação de transplante de rins realizado no dia 26 de fevereiro. O procedimento cirúrgico é feito para interromper a passagem sanguínea em determinada parte do corpo.



"Fiz todos os exames, está tudo ok com o rim, (mas) às vezes demora até um mês. Tô na espera, na arte da paciência", disse o apresentador ao colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo.

Segundo a família de Faustão, que segue internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde o dia 25 de fevereiro sem previsão de alta, a cirurgia foi realizada para resolver "questões linfáticas que estavam atrasando sua recuperação".

A nota afirma que apesar do implante renal ter sido bem-sucedido, o apresentador ainda aguarda que o órgão comece a funcionar.

Transplante

Em agosto de 2023, Faustão passou por um transplante de coração no mesmo hospital devido à insuficiência cardíaca, segundo comunicado emitido na época.

A necessidade do transplante veio à tona após Faustão apresentar sérios problemas de saúde, que inicialmente o levaram ao hospital em 17 de agosto, após sentir-se mal.

A gravidade de seu estado motivou a inclusão de seu nome na lista única de espera por um transplante cardíaco, coordenada pelo Sistema Nacional de Transplantes. Esse sistema assegura a equidade no acesso a transplantes, independentemente de serem pacientes de redes públicas ou privadas de saúde.