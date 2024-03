Paula Toller celebra quatro décadas de carreira em show no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Turnê 'Amorosa' resgata grandes sucessos da carreira da cantora, com direção de Liminha; apresentação ocorre no Classic Hall, nesta sexta-feira (15)

Paula Toller volta a Pernambuco para celebrar os 40 anos de carreira em show realizado nesta sexta-feira (15), a partir das 21h, no Classic Hall. O repertório contará com grandes sucessos.

"'Amorosa' (nome da turnê) é uma celebração de toda minha carreira, mas também um propósito de vida daqui pra frente", afirma a cantora e compositora. Os últimos ingressos para o show podem ser adquiridos pelo site Eventim ou na bilheteria do Classic Hall.

A banda que acompanha Toller tem Liminha (violão), Gustavo Camardella (violão e vocal), Pedro Dias (baixo e vocal), Gê Fonseca (teclados e vocal) e Adal Fonseca (bateria).

Repertório

Diversos clássicos compõem o setlist, como "Nada Sei", "Lágrimas e Chuva", "Amanhã é 23" e "Como eu quero", entre outras, celebrando a especial conexão da artista com seu público.

"O show vem para celebrar a minha conexão amorosa com o público, com a minha geração e as outras que estão vindo. Mesmo sendo um show de rock, traz a energia delicada e potente de João Gilberto, que ouvi sem parar e me deu muito conforto durante a pandemia", diz Toller.

"Sou uma pessoa de muita sorte por viver de música, ter um público entusiasmado e trabalhar com tantos artistas fabulosos, inclusive meus ídolos. O ‘tempo de serviço’ me deu muita confiança e isso transparece para a plateia."

Direção e cenário

A direção musical e arranjos são do produtor Liminha. "Montei o roteiro com o Liminha, nós amamos ver o público cantando do início ao fim. Tem também 'Perguntas' e 'Eu amo Brilhar', meus últimos lançamentos, tem uma homenagem a Rita Lee, tem pedidos das pessoas das redes sociais... É muita alegria nesse set list!", diz Paula.

"O lindo cenário, do consagrado designer Gringo Cardia, é baseado nas imagens de Genaro de Carvalho, pintor e tapeceiro modernista. Havíamos trabalhado juntos na primeira grande turnê do Kid, em 1987, e em alguns clipes e capas de disco."

Agenda

Além de Recife, a cantora vem realizando shows em outras cidades. A primeira apresentação foi em Campinas, no dia 13 de janeiro, no Royal. Depois, ela seguiu para o Rio de Janeiro (26 de janeiro), Curitiba (8 de março, na Ópera de Arame) e São Paulo (9 de março, na Vibra São Paulo)

A artista ainda faz show em Salvador (24 de março, na Concha Acústica) e Porto Alegre (6 de abril, no Araújo Vianna). Novas datas de shows serão anunciadas em breve.

SERVIÇO

Paula Toller no Recife

Quando: sexta-feira (15), a partir das 21h

Onde: Classic Hall, em Olinda

Quanto: a partir de R$ 75, à venda no site Eventim e na bilheteria do Classic Hall