Torre Malakoff recebe baile gratuito de brega-funk com batalha de MCs

Para encerrar as comemorações de aniversário do Recife, a Brota Produtora recebe o baile "Brega Funk do Red Bull Rochedo" neste domingo (17), a partir de 13h, na Torre Malakoff. O evento, gratuito, celebra o ritmo que se tornou patrimônio imaterial da cidade em 2021.



Vands, Kananda Px e Gabnaja são as atrações da festa, que vai contar com batalhas entre MC's com jurados que fazem parte do movimento e bombam nas redes sociais. Cley (criador e coreografo da Cia85), Vinny Malvadeza e Marcelo Barbosa, criador da página @oamarelinhoof (que conta com mais de 1 milhão de seguidores), fazem parte do time da mesa julgadora.

Categorias

São quatro categorias: manas, manos, monas e duplas. Em disputa com o valor de mil reais para cada vencedor. As inscrições para as batalhas serão realizadas no dia, por ordem de chegada.

Segundo Vands, produtor da Brota, o evento formenta ainda mais o movimento brega funk na cidade. "É a cultura da nossa juventude que vem da periferia! Sinto que estamos no caminho certo, sempre foi nosso objetivo fortalecer e ampliar as vozes da nossa comunidade", pontuou.

Apesar da gratuidade, é necessário retirar ingressos (que são limitados) no Sympla.

Sobre a Brota

Misturando ritmos como funk e o brega-funk, passando pela house-eletrônica e o pop, o selo Brota tem realizado eventos que vão de preços mais acessíveis financeiramente a ocupação de espaços na rua, de forma gratuita.

Durante esse período, a Brota produziu selos próprios, como as festas DIP, SODA e Aurora, além de cooperações diversas com outras grandes produtoras que investem em um público mais diverso, como o Coquetel Molotov e o Golarrolê, sendo essa última a parceira principal para o último Reveião.

SERVIÇO

Brota Produtora recebe baile "Brega Funk do Red Bull Rochedo"

Quando: domingo (17), a partir de 13h

Quanto: Ingressos gratuitos no site sympla ou pelo instagram @brotaprod