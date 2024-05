Madonna começa show com "Nothing Really Matters" e diz que o Rio de Janeiro "é o lugar mais lindo do mundo"

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Com uma hora de atraso, teve início o show de Madonna na noite deste sábado (4) em Copacabana, Rio de Janeiro. Mas a espera valeu a pena quando a cantora subiu ao palco por volta das 22h45 e levou seus fãs à euforia.

O show, marcando o encerramento da "The Celebration Tour", celebra os 40 anos de carreira da artista. Antes do evento, os fãs enfrentaram longas filas devido aos pontos de revista da Polícia Militar. A entrada na orla era rigorosamente controlada, com a proibição de objetos cortantes. O acesso foi liberado apenas minutos antes do início, às 21h30.

Para um público estimado em 1,5 milhão de pessoas, a rainha do pop iniciou sua performance com "Nothing Really Matters", seguida por outros sucessos como "Everybody" e "Into the Groove". Em um gesto de carinho pelo público brasileiro, ela arriscou algumas palavras em português, saudando o Rio de Janeiro.

Show da rainha do pop, Madonna, em Copacabana, no Rio de Janeiro - Daniel Ramalho / AFP

"Obrigada por me receberem aqui, estou tão feliz de estar aqui. Estamos no Rio, o lugar mais lindo do mundo, é mágico, muito obrigado", afirmou.

A apresentação fez uma viagem pelas várias fases de sua carreira de quatro décadas. Dividido em sete atos, o show apresentou um repertório de 26 músicas, incluindo clássicos como "Holiday" e "Like a Prayer".

Este evento é o culminar de uma turnê que percorreu 15 países, com 81 shows na América do Norte e na Europa. Após preocupações de saúde devido a uma infecção bacteriana no ano anterior, Madonna entregou uma performance memorável, encerrando a turnê com chave de ouro no Rio de Janeiro.

Fãs

Alba e Roxy Rueda, duas irmãs argentinas de 48 e 46 anos, compraram as passagens assim que começaram os rumores sobre o seu show no Rio, meses atrás.

"Quando fiz nove anos, minha irmã mais velha, que faleceu no ano passado, me deu o primeiro walkman com a fita de 'Like a Virgin'. Desde então, não paramos de ouvi-la. Por isso, para nós, vir aqui tem a ver com o vínculo entre irmãs", diz Alba do seu quarto de hotel em Copacabana, enquanto veste seus 'looks' de Madonna.

O dia D chegou após semanas de intensos preparativos, envolvendo milhares de pessoas e gerando um alvoroço incomum para estas datas no Rio.

Show da rainha do pop, Madonna, em Copacabana, no Rio de Janeiro - MAURO PIMENTEL / AFP

Neste sábado, Copacabana estava fervilhando de excitação, mas também com policiais em quase cada esquina, numa tentativa de minimizar os habituais roubos em massa.

"Estou ouvindo Madonna a semana toda [...] Parece que estou sobre um grande efeito energético", diz à AFP Iná Odara, uma socióloga de 29 anos que ostenta uma frase da sua ídola tatuada no braço: "Tudo o que você aprendeu, trate de esquecer".

"Madonna me ajudou a sair da Igreja Católica e ela me ajudou a pensar várias coisas. Ela me ajudou a mudar a minha relação com a família", acrescenta esta mulher trans perto do palco erguido sobre a areia, que duplica em tamanho os dos shows anteriores da turnê, com mais de 800 m².

Antes do show, milhares de pessoas já se aglomeravam nas primeiras filas da "maior pista de dança do mundo" de traje de banho, enquanto se moviam ao ritmo de "Hung Up", que tocava nos alto-falantes.