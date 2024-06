Peça 'Retratos de Chumbo' volta ao Teatro Hermilo Borba Filho, no Recife; confira

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Espetáculo do Grupo de Teatro João Teimoso resgata as histórias de mulheres que lutaram contra as atrocidades da ditadura militar no Brasil

No ano que marca seis décadas do golpe militar, a peça "Retratos de Chumbo, As Rosas que Enfrentaram os Canhões" retorna ao Teatro Hermilo Borba Filho, no Centro do Recife.

O espetáculo do Grupo de Teatro João Teimoso resgata as histórias de mulheres que lutaram contra as atrocidades da ditadura militar no Brasil. Fica em cartaz neste sábado (1º) e domingo (2), a partir das 19h.

O projeto mostra este período da nossa história pela ótica de personagens femininas que lutaram, foram perseguidas, presas, torturadas e mortas, com texto e encenação de Oséas Borba Neto. O elenco é composto por Chell Moriim, Carla Patrícia e Rafaella Pallatos.

"O espetáculo é baseado em muita pesquisa, entrevistas e depoimentos de pessoas que viveram estes anos sombrios de nossa história. Foi decisão do Grupo narrar o lado das mulheres nesta luta. Elas foram tão brutalmente torturadas e muitas vezes tão pouco citadas nos registros da época", diz Óseas Borba.

'Lembrar para nunca mais se repetir'

"Falamos de jogo do poder, torturas, manipulação do povo em nome da Pátria e de Deus no período de Chumbo da Ditadura Militar", diz.

"Retratos de Chumbo, As Rosas que Enfrentaram os Canhões" já realizou 35 apresentações nos teatros do Estado.

"Foi decisão do Grupo manter a peça em cartaz, por este ano ser os 60 anos do Golpe Militar no Brasil e da necessidade de lembrar para nunca mais se repetir. Após a última eleição, percebemos a necessidade de conscientizar mais o nosso povo, contar a verdadeira história e retirar as vendas colocadas nos olhos de parte da população."

SERVIÇO

Retratos de Chumbo

Quando: sábado (1º) e domingo (2), a partir das 19h

Onde: Teatro Hermílo Borba Filho (Av Cais do Apolo)

Quanto: R$ 40 e R$ 20, à venda no Sympla