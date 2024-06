Camarim Expo Preta volta ao RioMar Recife com produção de tranças para o São João

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Iniciativa do Instituto JCPM converge o afroempreendedorismo local às demandas do período junino, valorizando profissionais que já atuam no entorno do shopping

Assim como o xadrez, a trança é um clássico nas produções de São João. Versátil, o penteado se adequa a diferentes tamanhos e tipos de fios de cabelo e ainda resiste às chuvas que insistem em cair nas noites de festa. Para fazer a cabeça de fashionistas para os arraiais, será inaugurado nesta quinta-feira (06) no RioMar Recife, o Camarim Expo Preta. Trata-se de uma iniciativa do Instituto JCPM de Compromisso Social que converge o afroempreendedorismo local às demandas do período junino.



O Camarim Expo Preta funcionará ao longo de todo o mês de junho. Até o próximo domingo, dia 9, ficará instalado na Vila de São João, montada no Piso L3 do shopping. A partir de segunda-feira, dia 10, o atendimento passa a ser feito na Alameda de Serviços, no térreo, próximo à agência dos Correios.

ESPAÇO COM PROFISSIONAIS

O espaço, oferecido sem custos pelo RioMar Recife, é comandado pelos profissionais Fran Ferrreira, João Perfeito e Miqueline Batista, moradores das comunidades do Pina e Brasília Teimosa. Entre as opções de serviços estão entrelace, tranças tiara, lateral, boxeadora, nagô, tererê, entre outras, com preços a partir de R$ 15,00.



O Camarim Expo Preta funcionou também entre janeiro e fevereiro, durante o período de pré-Carnaval, quando realizou mais de 300 atendimentos. A iniciativa é um desdobramento da mostra Expo Preta, que reúne anualmente mais de 50 pessoas afroempreendedoras, com exposições artísticas, painéis de conteúdo, desfiles de moda e comercialização de produtos e serviços, cuja próxima edição está marcada para agosto deste ano.