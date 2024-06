De quarta a domingo: São João de Caruaru tem noite gospel e muito forró

O Parque de Eventos Luiz Lua Gonzaga vai oferecer uma noite romântica na noite dos apaixonados, nesta quarta-feira (12). A partir das 20h, Roupa Nova, Calcinha Preta, Amado Batista e a banda italiana Double You aquecem a noite. Na data especial, a programação segue com muito forró em diversos polos, além de blues no Polo Instrumental Rildo Hora, localizado no cartão-postal mais famoso da cidade, o Monte Bom Jesus.

Na quinta (13), no Pátio, a noite gospel convoca todos para uma noite de adoração que tem como atração principal Davi Sacer, autor de “Deus de promessas” e “Restitui”. A programação do maior polo da festa segue na sexta (14) com atrações para vários públicos: Wallas Arrais, Tropykalia, Alcymar Monteiro e Claudia Leitte. No sábado (15), a baiana Ivete Sangalo volta ao pátio e divide a noite com Calango Aceso, Iguinho e Lulinha e Henry Freitas. O domingo (16) será uma homenagem às mulheres: além do Projeto Sanfona para Elas, cantam Raphaela Santos, Simone Mendes e Solange Almeida.

O Alto do Moura, point para quem quer curtir forró durante o dia, traz grandes nomes da música nordestina no sábado e no domingo. Dentre as atrações, que sobem ao palco a partir do meio-dia, Amazan, Novinho da Paraíba, Nádia Maia e Caninana. Já o Polo Azulão, a partir da sexta, traz rock, blues, samba, forró e baião. Apresentam-se Uptown Blues Band, Alkymenia, Gerlane Lopes, Jorge Aragão, João do Pife e Silvério Pessoa. Ainda no sábado (15), quem gosta de quadrilha vai acompanhar mais uma etapa do circuito do Festival de Quadrilhas, cuja final será no dia 29 de junho.

Exposição

O São João de Caruaru oferece, ainda, uma imersão em diversas linguagens artísticas. Na Estação Ferroviária, localizada no centro da cidade, onde funcionam diversos polos, o público pode conferir a exposição Sinergia dos Sentidos, que propõe um mergulho na memória cultural de Caruaru, com o recurso da audiodescrição e braille, sendo contempladas múltiplas modalidades: artesanato, fotografia, cinema, cultura popular, circo, artes plásticas, música, dança e teatro.



CONFIRA A PROGRAMAÇÃO



Pátio do Forró

Quarta (12)

20h - Roupa Nova

21h45 - Calcinha Preta

23h30 - Amado Batista

1h15 - Double You

Quinta (13)

19h - Bruna Sanolli

20h - Yonara

21h30 - Isaias Saad

23h15 - Davi Sacer

Sexta (14)

20h - Wallas Arraes

21h30 - Tropikalia

23h15 - Alcymar Monteiro

1h - Claudia Leitte

Sábado (15)

20h - Calango Aceso

21h30 - Higuinho e Lulinha

23h15 - Ivete Sangalo

1h - Henry Freitas

Domingo (16)

19h – Projeto Sanfona Para Elas

20h - Raphaela Santos

22h - Simone Mendes

0h - Solange Almeida

Alto do Moura

Sábado (15)

12h - Gitana Pimentel

14h - Amazan

16h - Novinho da Paraíba

Domingo (16)

12h - Targino Gondim

14h - Nádia Maia

16h - Caninana

Polo Azulão

Sexta (14)

20h - Sangue de Barro

22h - Uptown Blues Band

0h - Alkymenia

Sábado (15)

19h30 - Riah-Releituras Dos Mestres

21h15 - Sambar & Love

23h - Gerlane Lopes

0h45 - Jorge Aragão

Domingo (16)

18h - São João Eletrônico com Dj Cabral Neto

20h - Ballet Cia Marcos Mercury

20h - João Do Pife E Banda 2 Irmãos

22h - Silvério Pessoa

0h - Anastácia e Daniel Gonzaga (Show Sanfona Sentida)