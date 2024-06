Caminhada do Forró 2024 reúne Geraldinho Lins, Silvério Pessoa e muito mais

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Evento ocorre no Bairro do Recife, com concentração a partir das 17h e cortejo às 19h; festividade terá um momento dedicado a Accioly Neto

A tradicional Caminhada do Forró abre os caminhos para o São João do Recife nesta quinta-feira (13), com concentração na Rua da Moeda, no Recife Antigo. A Banda Xinelo Rasgado faz o esquenta na concentração.

Às 19h começa o cortejo tendo em frente as bandeiras dos Santos Juninos e uma orquestra de dezenas de forrozeiros. Nas ruas seculares do Bairro do Recife milhares de recifenses e turistas rumam em direção à praça do Arsenal. O clima do autêntico São João interiorano invade o Recife e o coração de quem embarca na Caminhada.

Encontro de forrozeiros

No Arsenal, às 20h30, a abertura será uma Sanfonada juntando numa apresentação instrumental: Cezzinha, Beto Hortiz, Derico Alves e Terezinha do Acordeon. Além de um mestre como convidado especial: Gennaro. Neste momento, os produtores da Caminhada do Forró também fazem a homenagem a Assisão.

O forrofiado segue no palco com Geraldinho Lins, Isadora Melo, Juba Valença, Cristina Amaral, Josildo Sá, Laís Sena, Pecinho Amorim, Nádia Maia, Karol Maciel, André Macambira, Larissa Lisboa, Irah Caldeira e Rogério Rangel.

Silvério Pessoa volta este ano ao palco da Caminhada do Forró e terá como convidada Sarah Leandro - filha do grande poeta de Bodocó – Flávio Leandro.

Accioly Neto

A 19 ª Caminhada do Forró terá ainda um momento dedicado a Accioly Neto. Um trio formado por vozes femininas irá interpretar dois clássicos do poeta. As Meninas Cantam Accioly Neto é formado por Talitha Accioly, Kelly Rosa e Carol Rosa.

A produtora do evento Natália Reis afirma que passados 20 anos da primeira edição a Caminhada mantém a defesa da tradição junina, do forró pé de serra, mas com antena ligada nos novos talentos.

"Revelar gente nova do forró faz parte do nosso DNA e é o melhor caminho pra manter viva a música pernambucana. Esse ano mesmo teremos estreias na Caminhada. Sara Leandro, Laís Sena e Isadora Melo", diz.

São João do Recife

Após abertura na quarta-feira (12), o polo do Sítio da Trindade, do São João do Recife, terá shows de Alcymar Monteiro, Vicente Nery, Dorgival Dantas e Santanna nesta quinta (13).