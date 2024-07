Festival Unite reúne destaques da música eletrônica no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A aguardada 10ª edição da U-nite, evento de destaque de música eletrônica do país, promete ser a maior de sua história, batizada de U-nite Memories.

Marcada para esta sexta-feira (5), no Classic Hall, esta edição vem com uma estrutura nunca antes vista, incluindo um palco inovador e tecnológico, além de um setor exclusivo de backstage. Pela primeira vez, a casa de shows permitirá que parte do público desfrute do evento na área do palco.



O line-up desta edição também é de chamar atenção, reúne os grandes nomes da cena eletrônica como Bhaskar, Vegas, Liu, Jessica Brankka, Meca e Mojjo, além de Tuka, Gaaabio, Jart e Dainez.

A festa contará também com uma pista eletrônica vibrante e camarotes superiores para grupos de até 10 pessoas e também dois novos ao lado de palco para 30 pessoas, garantindo uma experiência imersiva de mais de 12 horas de música eletrônica. Os ingressos estão disponíveis para venda na bilheteria do Classic Hall e no site Acesso Ticket.

SERVIÇO

10ª edição da Unite

Quando: Nesta sexta-feira (5), a partir das 20h

Onde: Classic Hall (Av. Agamenon Magalhães, s/n - Olinda)

Atrações: Bhaskar, Vegas, Liu, Jessica Brankka, Meca e Mojjo, Tuka, Gaaabio, Jart e Dainez

Ingressos: a partir de R$ 110, à venda na bilheteria do Classic Hall e online através do site Acesso Ticket.